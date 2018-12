Autobouwers en techbedrijven komen op elkaars terrein

Niet zo lang geleden had je drie keuzes om jezelf te verplaatsen. Je kon stappen of fietsen, het openbaar vervoer nemen of een auto kopen. Er zit echter verandering aan te komen, met dank aan de autobouwers en de techreuzen. Elektrische wagens verdringen de fossielebrandstofslikkers. Mobiliteitsdiensten zoals autodelen en Uber doen de grens tussen privé- en openbaar vervoer vervagen. Ze vervangen bovendien zowel bussen, treinen als persoonlijk autobezit. Tot slot beloven autonome wagens dat je ooit geen rijbewij...