Het Australische managementconsultancybedrijf Partners in Performance (PiP) heeft vorige maand voor een onbekend bedrag de Turnhoutse scale-up DataStories overgenomen.

Door de pandemie werd de deal volledig online gesloten. "Door corona wordt de wereld nog kleiner. Al die meetings lopen gewoon door over alle continenten", zegt Katya Vladislavleva, de oprichter en CEO van DataStories. "We werkten met PiP eerder al meerdere keren samen als partners. Wij zorgden voor de advanced-analyticstechnologie in hun project. Ze vonden de technologie van DataStories heel gebruiksvriendelijk en ons team heel snel. Ik heb de beslissing om op het aanbod in te gaan niet snel genomen. Ik ben de oprichter en de grootste aandeelhouder, maar de match tussen wat zij doen en wat wij doen is gewoon heel goed."

...

Door de pandemie werd de deal volledig online gesloten. "Door corona wordt de wereld nog kleiner. Al die meetings lopen gewoon door over alle continenten", zegt Katya Vladislavleva, de oprichter en CEO van DataStories. "We werkten met PiP eerder al meerdere keren samen als partners. Wij zorgden voor de advanced-analyticstechnologie in hun project. Ze vonden de technologie van DataStories heel gebruiksvriendelijk en ons team heel snel. Ik heb de beslissing om op het aanbod in te gaan niet snel genomen. Ik ben de oprichter en de grootste aandeelhouder, maar de match tussen wat zij doen en wat wij doen is gewoon heel goed.""Ik ben het ook helemaal eens met de claim van PiP dat bij digitale transformaties technologie goed is voor 25 procent van het succes", zegt de CEO van DataStories. "De andere 75 procent komt door ervoor te zorgen dat mensen de technologie gebruiken voor duurzame verandering, bijvoorbeeld door je stakeholders op dezelfde lijn te krijgen en transparant te zijn over de impact en de accountability."De Russische datawetenschapster doceerde na haar studies in Moskou onder meer in Eindhoven en Antwerpen, maar ze zette haar academische carrière opzij omdat ze meer impact wilde hebben door een bedrijf op te richten. Dat werd het Turnhoutse DataStories, dat nu tien jaar oud is. Door de juiste ingrepen voor te stellen, probeert DataStories de efficiëntie van zijn klanten te verhogen. "Het gaat niet om voorspellingen, ik noem het prescriptive analytics. We geven met onze software in real time aanbevelingen aan procesoperatoren over hoe ze hun processen kunnen verbeteren", legt de oprichtster van DataStories uit. Denk aan een voedingsproducent die verspilling van grondstoffen wil tegengaan of een detergentenproducent die zijn product goedkoper wil samenstellen zonder aan kwaliteit in te boeten.Het Australische Partners in Performance staat door de acquisitie van DataStories digitaal sterker. "PiP heeft managementconsultants, er werken zo'n vijfhonderd mensen op alle continenten", zegt Katya Vladislavleva. "Het heeft een grote expertise op het gebied van industriële processen, terwijl wij gespecialiseerd zijn in de analytics van die industriële processen." Katya Vladislavleva blijft de CEO, en DataStories blijft vanuit Turnhout schrijven aan zijn groeiverhaal. Vladislavleva, die meerderheidsaandeelhoudster was, haalde met DataStories twee keer zaaigeld op en sloot haar eerste grote kapitaalronde af in 2018. Die was goed voor 2,2 miljoen euro, met het Nederlandse Newion Investments als voornaamste investeerder. In 2019 bedroeg de omzet 1,5 à 2 miljoen euro, telde het bedrijf twintig werknemers en flirtte het met het break-evenpunt. "Door covid is onze pijplijn dichtgevroren, de helft van de industrie stopte met investeringen in innovatie", legt Katya Vladislavleva uit. "Door superlean te werken - de kosten daalden met 46 procent - zijn we er in 2020 in geslaagd om toch 20 procent te groeien, met onze bestaande klanten. Het aantal mensen bleef gelijk."De overname biedt groeimogelijkheden, want de sleutel om haar beslissing te nemen was voor de onderneemster de toegang tot het klantenbestand van PiP. "We krijgen toegang tot honderden gelukkige klanten in sectoren waar we al actief zijn, zoals consumentengoederen, textiel, industrie of papier en pulp", zegt Katya Vladislavleva. "De eerste week na de overname was er al een integratieplan gemaakt. We zijn nu volop bezig met die integratie, maar eigenlijk voelen we ons nu al echt een team van PiP."