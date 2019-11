De Duitse autobouwer Audi gaat in Duitsland 9.500 banen schrappen tegen 2025. De herstructurering maakt deel uit van een kostenbesparingsplan, meldt Audi dinsdag.

De directie en de vakbonden bij Audi onderhandelen al langer over een toekosmtplan voor het bedrijf in Duitsland. Sinds het sjoemeldieselschandaal dat in 2015 uitbrak binnen het Volkswagen-concern (waar Audi deel van uitmaakt) heeft het luxemerk met de vier ringen het niet onder de markt. Het werd ook voorbijgesneld door de concurrenten Daimler en BMW. Bovendien vielen omzet en bedrijfswinst tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar terug, terwijl die bij de andere grote VW-merken - VW, Seat en Skoda - wel verbeterden.

Nu is er dus een akkoord. Er zullen 9.500 banen verdwijnen. Vangedwongen onslagen is er niet meteen sprake. Audi rekent op natuurlijk verloop, en er komt een aanbod van vervroegd pensioen. De overige werknemers in de twee Duitse Audi-fabrieken (Ingolstadt en Neckarsulm) krijgen een werkzekerheidsgarantie van tien jaar - tot eind 2029. Nu werken er daar circa 61.000. Het jobverlies is een brutoberkening, want Audi verwacht de komende jaren ook 2.000 nieuwe 'experten-posities' te crëeren, vooral in gebieden als elektrische mobiliteit en digitalisering.

Het besparingsplan heeft als doel de kosten met 6 miljard euro op jaarbasis te verlagen tegen 2029. Audi, een dochter van het concern Volkswagen, heeft ook een fabriek in Brussel.