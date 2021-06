De Duitse autobouwer Audi zal vanaf 2026 alleen nog maar volledig elektrische wagens wereldwijd lanceren. Hij verwacht dat tegen 2033 de productie van auto's met verbrandingsmotoren nagenoeg volledig uitgefaseerd zal zijn, zo heeft Audi dinsdag aangekondigd.

De autobouwer is van plan "binnen vier jaar" de productie op te starten van een laatste nieuw ontwikkeld model met verbrandingsmotor. Dat zou een SUV worden voor de Amerikaanse markt. Wanneer precies het laatste exemplaar met verbrandingsmotor van de band zal rollen, zal afhangen van de consumenten en de wetgeving, maar dat zou dus tegen 2033 moeten zijn.

Enige uitzondering is China, waar Audi ook na 2033 nog vraag naar verbrandingsmotoren verwacht. "Daar zouden dus nog lokaal gebouwde auto's met verbrandingsmotor geleverd kunnen worden", klinkt het. Audi spreekt van "een versnelde overgang naar e-mobiliteit".

"Met de nieuwe modellen e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron lanceert Audi dit jaar al meer elektrische wagens dan modellen met verbrandingsmotor", zo staat in een persbericht. Tegen 2025 wil het merk meer dan twintig elektrische modellen aanbieden.

Audi, onderdeel van het VW-concern, heeft ook een fabriek in Brussel. Daar wordt het elektrische model e-tron gebouwd.

Lees ook:

- Het elektrisch tegenoffensief van Audi, BMW en Mercedes

- Een maatje kleiner en minder duur: de Audi Q4 e-tron

-

De autobouwer is van plan "binnen vier jaar" de productie op te starten van een laatste nieuw ontwikkeld model met verbrandingsmotor. Dat zou een SUV worden voor de Amerikaanse markt. Wanneer precies het laatste exemplaar met verbrandingsmotor van de band zal rollen, zal afhangen van de consumenten en de wetgeving, maar dat zou dus tegen 2033 moeten zijn. Enige uitzondering is China, waar Audi ook na 2033 nog vraag naar verbrandingsmotoren verwacht. "Daar zouden dus nog lokaal gebouwde auto's met verbrandingsmotor geleverd kunnen worden", klinkt het. Audi spreekt van "een versnelde overgang naar e-mobiliteit". "Met de nieuwe modellen e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron lanceert Audi dit jaar al meer elektrische wagens dan modellen met verbrandingsmotor", zo staat in een persbericht. Tegen 2025 wil het merk meer dan twintig elektrische modellen aanbieden. Audi, onderdeel van het VW-concern, heeft ook een fabriek in Brussel. Daar wordt het elektrische model e-tron gebouwd.Lees ook: - Het elektrisch tegenoffensief van Audi, BMW en Mercedes- Een maatje kleiner en minder duur: de Audi Q4 e-tron-