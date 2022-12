Audi Brussels krijgt in de tweede helft van 2023 ook de productie van de Audi Q4 e-tron, zo werd woensdag bevestigd door de directie bij de voorstelling van de Q8 e-tron. Het nieuws was eerder al uitgelekt via de vakbonden.

De productie van de elektrische Audi Q4 -een middelgrote SUV- gebeurt al twee jaar in Zwickau, in het oosten van Duitsland. Maar de vraag is groter dan het aanbod en dus krijgt Brussel een deeltje van de koek.

De bedoeling is om vanaf midden volgend jaar ongeveer 70 Q4-voertuigen per dag te bouwen, bevestigde de directie woensdag. Dit moet ook de wachttijd voor de klant verminderen. Voor de werkgelegenheid in Brussel verandert er niets met de komst van een nieuw model, de bedoeling is vooral om het bestaande personeelsbestand beter te benutten, luidde het. 'We voelen ons stabieler op twee benen en de Q4 is ons tweede been', zei Volker Germann, topman van de site waar ruim 3.000 mensen werken. De productie van de Q4 e-tron zou alvast tot 2026 in Brussel kunnen blijven, tegen dan wordt er een volledig nieuw model verwacht.

De Q4 is het best verkopende elektrische model van Audi. In België werden er vorig jaar bijna 7.000 exemplaren van besteld, luidde het bij invoerder D'Ieteren.

De Q4 is compacter en goedkoper dan de Q8, die exclusief in Brussel wordt gemaakt. Die laatste is de nieuwe versie van de bestaande e-tron die er de voorbije jaren van de band rolde, met onder meer een groter rijbereik (+ 20 procent tot 600 kilometer) en een beter laadvermogen. De Q8, waarvan ook de batterij in Brussel wordt gemaakt, werd woensdag voorgesteld aan de pers.

Over productiecijfers voor dit en volgend jaar wilde Germann nog niets kwijt. '2022 was wel een positief jaar', klonk het. Ook of er in 2023 nog dagen van tijdelijke werkloosheid zullen zijn als gevolg van toeleveringsproblemen, is koffiedik kijken. De CEO van Audi Brussels verklaarde dat de halfgeleidermarkt nog altijd erg volatiel is en de zichtbaarheid beperkt..

