De Q8 e-tron, dat wordt het nieuwe model dat in de Audi-fabriek in Brussel zal worden gebouwd. Dat schrijft althans het Duitse vakblad Automobilwoche op basis van bronnen bij het concern.

De finale beslissing zou in november vallen.

Als dat bevestigd wordt, is de toekomst van de fabriek voor een aantal extra jaren verzekerd.

Q8 e-tron

Momenteel wordt bij Audi Brussels nog de Audi e-tron gebouwd. Die krijgt in 2023 nog een laatste update, waarna het model drie jaar later ten einde loopt. Vanaf 2026 zou in de Brusselse fabriek dan de Q8 e-tron, waarschijnlijk een nog iets grotere SUV dan de e-tron, van de band rollen, zegt Automobilwoche.

In maart had Peter Kössler, die bij Audi verantwoordelijk is voor productie en logistiek, al gezegd dat Brussel een opvolger zou krijgen. 'De fabriek in Brussel is belangrijk voor ons en een wezenlijk onderdeel van ons productienet', klonk het toen. 'De e-tron heeft vandaag een derde van zijn looptijd achter zich en we bekijken wat er nadien gebeurt. Er zal een opvolger komen, voor meer info is het vandaag echter nog te vroeg.'

De Belgische Audi-fabriek greep eind vorig jaar naast het elektrische model Landjet. Dat zal vanaf 2024 gebouwd worden in Hannover.

