Audi, BMW, Mercedes en Porsche waren de voorbije jaren geen beurslievelingen. De nieuwkomer Tesla stal de show. Maar de eens ongenaakbare kampioenen in premiumwagens slaan bikkelhard terug. 'We veranderen in een technologiebedrijf', belooft Herbert Diess, de CEO van Volkswagen Groep, de eigenaar van Audi en Porsche.

Het gros van de Duitse premiummerken maakte de voorbije dagen zijn jaarcijfers van 2020 bekend. Die werden zwaar getekend door de pandemie, maar toch werden de cijfers op de beurs enthousiast beloond. De pandemie is zelfs niet de grootste kopzorg van de Duitse premiummerken. Die werden de voorbije jaren bijna massaal dood verklaard. De eens ongenaakbare merken Audi, BMW, Mercedes, Porsche leden zwaar onder het dieselschandaal, dat in september 2015 losbarstte bij Volkswagen Groep. Het moederbedrijf boven Audi en Porsche biechtte toen op dat het gesjoemeld had met uitstootnormen. Plots werd de hele technologie rond de klassieke verbrandingsmotor verketterd. Dat was de hoeksteen van de Duitse autoproductie. Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor, was een Duitser

Alvast een nuance: Audi, BMW, Mercedes en Porsche bleven ook de voorbije jaren wereldwijd bovenaan in het premiumsegment staan. Volgens het onderzoeksbureau voor de waarde van merken Interbrand is Mercedes het meest waardevolle merk wereldwijd in de categorie luxewagens.Toch daalde de beurswaarde fors. Tesla is op zijn eentje in beurswaarde nog steeds meer waard dan Audi, BMW, Daimler, en Volkswagen Groep samen. Omgerekend 564 miljard euro, waar de vier samen 342 miljard euro beurswaarde betekenen, op basis van de koersen van donderdag 18 maart.Maar de Duitsers zijn nu ook op de beurs aan een forse inhaalbeweging bezig. De koers van Volkswagen Groep won sinds begin dit jaar 61 procent. De toverwoorden luiden duurzaamheid, elektrische wagens, technologie op wielen. Dat zijn niet toevallig de thema's waarmee het Amerikaanse Tesla de voorbije jaren scoorde.De Duitse premiummerken struikelen bijna over elkaars goede bedoelingen. "De klimaatverandering smeekt om antwoorden", is de eerste zin van CEO Oliver Zipse in het jongste jaarverslag van BMW Groep. Elektrische wagens zijn daarbij primordiaal. BMW Group omvat het gelijknamige merk, Mini Cooper en Rolls-Royce. Er is al een volledig elektrische BMW iX3, en een Mini Cooper SE. Met plug-in en hybride erbij komt BMW aan veertien modellen. In 2023 moeten dat er 25 zijn. Tegen 2030 zal BMW 7 miljoen elektrische wagens (ook plug-in en hybride) hebben verkocht, waarvan minstens twee derde volledig elektrisch. Het voordeel voor de groep is dat die wagens op de bestaande assemblagelijnen kunnen worden gemaakt. Er zijn dus geen eigen fabrieken nodig voor de elektrische wagens. Wat niet betekent dat elektrisch geen geld verslindt. BMW investeert tot 2025 meer dan 30 miljard euro in elektrische wagens.Bij Mercedes blijft CEO Ola Källenius nog het meest nuchter over de elektrische wagens. Al laat het bedrijf wel weten dat het in de technologie een leidende rol wil spelen. In 2020 werd de eerste volledig elektrische EQA gelanceerd. Die zit in het segment van de kleinere Mercedes-modellen. Dit jaar is het dure S-segment aan de beurt. De EQS belooft een actieradius van 700 kilometer. De autoproducent uit Stuttgart zal dit jaar al 25 elektrische modellen hebben, met plug-in en hybride. In 2030 moeten ze meer dan de helft van de volumeverkoop betekenen. De klassieke verbrandingsmotor wordt in ijltempo afgebouwd: 70 procent minder modellen tegen 2030.Maar vooral Volkswagen Groep steelt deze week de show. Half september 2015 werd de groep nog doodverklaard, nadat het dieselschandaal was losgebarsten. Het Duitse weekblad Der Spiegel had toen een cover met een doodskist met daarin Volkswagen.Herbert Diess weet hoe hij de beleggers weer op zijn hand krijgt. "Wij veranderen in een technologiebedrijf", belooft de CEO van de grootste autogroep in Europa in het jongste jaarverslag. "Wij rijden vandaag op gegevens en elektriciteit. De beurs percipieert Volkswagen nog altijd als een lid van de oude autowereldclub. Met onze focus op software willen we dat imago veranderen. Het bedrijf met de hoogste beurswaarde wereldwijd zal een bedrijf in mobiliteit zijn. En Volkswagen staat heel stevig in de startblokken in die concurrentie met de nieuwe autobedrijven."Het is een nauwelijks verholen knipoog naar Tesla, maar ook naar Apple en Google die volop 'een computer op wielen' ontwikkelen. Kan Volkswagen de uitdaging aan? De volgende vijf jaar investeert de groep 27 miljard euro in digitalisering, of één vijfde van het totaal begrote bedrag aan kapitaalinvesteringen. Vandaag heeft het bedrijf al 3500 IT-werknemers rond digitalisering. Dat moeten er 10.000 worden in 2025.En er is uiteraard de elektrische wagen. Ook daarin swingt de miljardendans. De volgende vijf jaar investeert Volkswagen Groep 35 miljard euro daarin. Nog eens 11 miljard euro vloeit in hybride modellen. In 2030 moet 55 procent van de nieuw verkochte wagens volledig elektrisch zijn. De autobouwer heeft daarvoor batterijfabrieken nodig. Er staat er al één in het Duitse Salzgitter, maar Volkswagen Groep wil er twee bijbouwen, elders in Europa.De volledig elektrische Volkswagen ID.3 wordt sinds vorig jaar gemaakt, en er zijn al 56.000 exemplaren van verkocht. Een variant is de ID.4, die wereldwijd wordt geproduceerd. In de Volkswagen Groep is de Audi e-tron de tweede best verkochte elektrische wagen. Die wordt onder meer in Vorst gemaakt. Op plaats drie staat de Porsche Taycan.Met 47.324 verkochte wagens vorig jaar is Audi e-tron de best verkopende Duitse volledig elektrische wagen in het premiumsegment. De volumeverkoop groeide met bijna vier vijfde. De Audi e-tron wordt in de fabriek in Vorst en in China gemaakt. Ook de premiumdochter van Volkswagen Groep gaat voluit voor elektrisch. Dit jaar zijn meer dan de helft van de nieuwe modellen elektrisch. De volgende vijf jaar vloeit 15 miljard euro van de totaal voorziene investeringen van 35 miljard euro naar elektrische en hybride modellen. In 2025 zal Audi 25 volledig elektrische modellen hebben.De Duitse premiummerken dankten hun succes het voorbije decennium voor een heel groot stuk aan de nieuwe rijken in de groeilanden, met vooraan China. Het land bleef ook vorig jaar de grootste markt voor de Duitse premiumproducenten. De grote afhankelijkheid van het groeiland werd vóór het dieselschandaal weleens als dé achilleshiel van de Duitse premiummerken omschreven. Maar de autoproducenten bleven er ook de voorbije jaren meer dan overeind. En de Chinese economie herstelde sneller van de pandemie dan Europa en Noord-Amerika.BMW haalt er een derde van zijn volumeverkoop, en ruim een vijfde van de omzet. BMW zag de volumeverkoop vorig jaar groeien. Ook bij Mercedes staat China voor ruim een derde van de volumeverkoop. In omzet komt China voor de hele groep Daimler (onder meer de vrachtwagendivisie inbegrepen) op de derde plaats, met ruim 21 miljard euro omzet.Ook bij Volkswagen Groep is China veruit de grootste markt, net als voor de premiumdochters Audi en Porsche. Audi verkocht vorig jaar meer wagens in China. De groep haalde er vorig jaar een bedrijfswinst van 3,6 miljard euro. Die wordt afzonderlijk meegeteld, als minderheidsbelang, omdat de groep daar met Chinese partners actief is.