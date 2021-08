Atlas Copco wil in België ruim 200 nieuwe mensen aanwerven. Dat heeft de Zweedse producent van industriële gereedschappen en persluchttoepassingen woensdag aangekondigd in een persbericht. De aanwervingsplannen zijn te danken aan onder meer de sterke wereldwijde groei van afgelopen jaar en de toegenomen orders.

Voor de R&D- en productiesite in Wilrijk zoekt Atlas Copco zowat 170 arbeiders en bedienden. In Wilrijk werken nu ongeveer 3.000 mensen. In het internationale distributiecentrum in Hoeselt, waar ongeveer 250 werknemers zijn, staan 25 vacatures open. Bij de verkoopsafdeling in Overijse, waar nu circa 170 mensen werken, worden 16 nieuwe mensen gezocht.

Atlas Copco is vooral op zoek naar ingenieurs, IT-profielen, data-analisten, maar ook onderhoudstechnici, magazijniers en monteurs. Arbeiders hoeven niet per se technisch geschoold te zijn, luidt het.

Atlas Copco groeide tijdens de coronacrisis wereldwijd sterk, met een stijgende vraag naar onder andere industriële compressoren. In het tweede kwartaal van 2021 groeide het aantal orders bij de Atlas Copco Groep wereldwijd met 54 procent.

Sinds begin dit jaar kon Atlas Copco in België al meer dan 200 medewerkers aantrekken. Het bedrijf levert persluchttoepassingen aan ziekenhuizen, aan de farmaceutische en de voedingsindustrie.

