Atlas Copco wil dit jaar in België ruim 130 nieuwe mensen aanwerven. De plannen passen in de uitrol van de investeringsplannen en de verwachte economische groei, klinkt het in een persbericht.

Voor de R&D en productiesite in Wilrijk zoekt Atlas Copco 113 arbeiders en bedienden. Het gaat voor iets meer dan de helft (60 procent) om een uitbreiding van het personeelsbestand. In Wilrijk werken nu al meer dan 3.000 mensen. Maar ook bij de verkoopafdeling in Overijse en in het internationale distributiecentrum in Hoeselt, is men zoek naar een twintigtal extra personeelsleden.

Het bedrijf zegt dat het de impact van de coronacrisis al bij al goed heeft kunnen opvangen. 'We zien opnieuw positieve signalen in de markt en willen klaar zijn om daarop in te spelen', zegt manager Alex Bongaerts. Het Zweedse bedrijf wil zijn aanwezigheid in ons land ook meer verankeren.

Atlas Copco is vooral op zoek naar IT-profielen, data-analisten, ingenieurs, maar ook magazijniers en monteurs. Ook personen zonder technische achtergrond kunnen zich aanmelden.

Het voorbije jaar werd er al een miljoeneninvestering aangekondigd in de fabriek van Atlas Copco in Wilrijk. Er werden ook honderd medewerkers aangeworven. Atlas Copco levert perslucht aan ziekenhuizen, aan de farmaceutische en de voedingsindustrie.

