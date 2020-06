Ondanks de economisch moeilijke periode gaat Atlas Copco de komende jaren jaarlijks 15 miljoen euro investeren in het moderniseren van de infrastructuur en het machinepark in Wilrijk.

Bovenop het jaarlijkse budget voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie - in 2019 was dat 95 miljoen euro - werd er sinds 2018 in totaal 35 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe productietechnologie bij Atlas Copco Airpower in Wilrijk. Het is wereldwijd de grootste vestiging van Atlas Copco, met 2.900 werknemers. Er kwamen in 2018 en 2019 ook telkens 150 werknemers bij.

De aanwervingen zijn sinds maart voorlopig gestopt, maar het bedrijf wil niet stoppen met investeren. Daarom zal jaarlijks 15 miljoen euro geïnvesteerd worden in de infrastructuur en het machinepark. Daarmee wil Atlas Copco werk maken van een 'slimme fabriek', onder meer door digitalisering, het uitrollen van nieuwe technologieën en automatisering. Met de investering wil de vestiging haar reputatie van 'universiteit van de perslucht' behouden.

Ook de producten moeten slimmer worden, dankzij de toepassing van artificiële intelligentie. 'Op dit moment zijn wereldwijd al 140.000 compressoren van ons geconnecteerd", zegt business area president voor compressortechniek Vagner Rego. 'Die machines leveren ons data over hoe ze gebruikt worden, zodat we onze productie kunnen bijstellen', klinkt het.

Geen nieuwe jobs

De investering gaat niet gepaard met nieuwe jobs. Het bedrijf wil het bestaande personeel omscholen en maakt daar 10 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse overheid ondersteunt dit 'upskilling en reskilling-programma' met 2 miljoen euro. De toenemende digitalisering van de productie heeft gevolgen voor de profielen die worden aangetrokken. 'Waar we tien jaar geleden vooral ingenieurs elektromechanica aantrokken, zien we nu vooral een toenemend aantal van softwareingenieurs en data-analisten.', zegt HR-directeur Annick De Bakker.

Ook Atlas Copco voelt de gevolgen van de coronacrisis, maar het is een bewuste keuze om ook in moeilijkere economische tijden te blijven investeren, zegt president van de divisie Airtec Wouter Ceulemans. 'De effecten op korte termijn zijn er zeker, maar door de overheidsmaatregelen komen we deze periode hopelijk met geen al te grote schade door. Voor de gevolgen op langere termijn gelden deze investeringen als een voorbereiding.'

Atlas Copco moest halfweg maart de productiesite in Wilrijk voor het grootste deel sluiten, 900 van de 1.400 arbeiders werden toen tijdelijk werkloos. Vandaag staan volgens de directie sommige afdelingen nog steeds op 40 procent tijdelijke werkloosheid, op andere afdelingen werkt iedereen opnieuw.

Bovenop het jaarlijkse budget voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie - in 2019 was dat 95 miljoen euro - werd er sinds 2018 in totaal 35 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe productietechnologie bij Atlas Copco Airpower in Wilrijk. Het is wereldwijd de grootste vestiging van Atlas Copco, met 2.900 werknemers. Er kwamen in 2018 en 2019 ook telkens 150 werknemers bij. De aanwervingen zijn sinds maart voorlopig gestopt, maar het bedrijf wil niet stoppen met investeren. Daarom zal jaarlijks 15 miljoen euro geïnvesteerd worden in de infrastructuur en het machinepark. Daarmee wil Atlas Copco werk maken van een 'slimme fabriek', onder meer door digitalisering, het uitrollen van nieuwe technologieën en automatisering. Met de investering wil de vestiging haar reputatie van 'universiteit van de perslucht' behouden.Ook de producten moeten slimmer worden, dankzij de toepassing van artificiële intelligentie. 'Op dit moment zijn wereldwijd al 140.000 compressoren van ons geconnecteerd", zegt business area president voor compressortechniek Vagner Rego. 'Die machines leveren ons data over hoe ze gebruikt worden, zodat we onze productie kunnen bijstellen', klinkt het.De investering gaat niet gepaard met nieuwe jobs. Het bedrijf wil het bestaande personeel omscholen en maakt daar 10 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse overheid ondersteunt dit 'upskilling en reskilling-programma' met 2 miljoen euro. De toenemende digitalisering van de productie heeft gevolgen voor de profielen die worden aangetrokken. 'Waar we tien jaar geleden vooral ingenieurs elektromechanica aantrokken, zien we nu vooral een toenemend aantal van softwareingenieurs en data-analisten.', zegt HR-directeur Annick De Bakker.Ook Atlas Copco voelt de gevolgen van de coronacrisis, maar het is een bewuste keuze om ook in moeilijkere economische tijden te blijven investeren, zegt president van de divisie Airtec Wouter Ceulemans. 'De effecten op korte termijn zijn er zeker, maar door de overheidsmaatregelen komen we deze periode hopelijk met geen al te grote schade door. Voor de gevolgen op langere termijn gelden deze investeringen als een voorbereiding.'Atlas Copco moest halfweg maart de productiesite in Wilrijk voor het grootste deel sluiten, 900 van de 1.400 arbeiders werden toen tijdelijk werkloos. Vandaag staan volgens de directie sommige afdelingen nog steeds op 40 procent tijdelijke werkloosheid, op andere afdelingen werkt iedereen opnieuw.