Het Zwitserse logistiekbedrijf Kuehne+Nagel en het Zweedse Atlas Copco krijgen van Flanders Investment & Trade, het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen, een prijs voor hun investeringen in Vlaanderen.

Kuehne+Nagel wint de Foreign Investment of the Year Trophy 2021. Een professionele jury en het onlinepubliek gaven de voorkeur aan het Zwitserse bedrijf, boven twee investeringsprojecten van de Franse ECA Group en dat van het Belgisch-Nederlandse Bleckmann en het Britse Gymshark.

Kuehne+Nagel opende in 2020 een logistiek centrum voor farmaceutische en medische producten op Brucargo, het vrachtgebied van Brussels Airport, in Machelen. Het bouwt ook een Europees distributiecentrum in Tessenderlo. Die investering van 75 miljoen euro levert 150 extra banen op in 2021, en nog eens 350 in de daaropvolgende jaren.

Lees verder onder de video

Atlas Copco neemt de Lifetime Achievement Trophy 2021 mee naar huis. De Zweden streken voor het eerst neer op Vlaamse bodem in 1955, met de opening van een sales- en servicebedrijf in Brussel, dat kort daarna naar Overijse zou verhuizen. De groep is intussen sterk lokaal verankerd. Ze bracht onder andere in de jaren zestig haar compressorenproductie over van Zweden naar Vlaanderen, opende in de jaren negentig een globaal distributiecentrum in Hoeselt, en maakte in 2017 van Boom het hoofdkwartier van de tak Compressor Technique.

Atlas Copco telt 3400 medewerkers. Bijna 60 procent van de groepsomzet komt van twee bedrijfstakken, waarvan de hoofdzetels zich in Vlaanderen bevinden. Claire Tillekaerts, de gedelegeerd bestuurder van FIT, wijst erop dat Atlas Copco een trouwe investeerder is: "Zelfs in coronatijd bleef zijn investeringstempo in Vlaanderen op peil. Zo investeert het de komende drie jaar telkens 15 miljoen euro in zijn slimme fabriek in Wilrijk, en 10 miljoen euro in de bij- en omscholing van zijn medewerkers."

Kuehne+Nagel wint de Foreign Investment of the Year Trophy 2021. Een professionele jury en het onlinepubliek gaven de voorkeur aan het Zwitserse bedrijf, boven twee investeringsprojecten van de Franse ECA Group en dat van het Belgisch-Nederlandse Bleckmann en het Britse Gymshark. Kuehne+Nagel opende in 2020 een logistiek centrum voor farmaceutische en medische producten op Brucargo, het vrachtgebied van Brussels Airport, in Machelen. Het bouwt ook een Europees distributiecentrum in Tessenderlo. Die investering van 75 miljoen euro levert 150 extra banen op in 2021, en nog eens 350 in de daaropvolgende jaren.Lees verder onder de videoAtlas Copco neemt de Lifetime Achievement Trophy 2021 mee naar huis. De Zweden streken voor het eerst neer op Vlaamse bodem in 1955, met de opening van een sales- en servicebedrijf in Brussel, dat kort daarna naar Overijse zou verhuizen. De groep is intussen sterk lokaal verankerd. Ze bracht onder andere in de jaren zestig haar compressorenproductie over van Zweden naar Vlaanderen, opende in de jaren negentig een globaal distributiecentrum in Hoeselt, en maakte in 2017 van Boom het hoofdkwartier van de tak Compressor Technique. Atlas Copco telt 3400 medewerkers. Bijna 60 procent van de groepsomzet komt van twee bedrijfstakken, waarvan de hoofdzetels zich in Vlaanderen bevinden. Claire Tillekaerts, de gedelegeerd bestuurder van FIT, wijst erop dat Atlas Copco een trouwe investeerder is: "Zelfs in coronatijd bleef zijn investeringstempo in Vlaanderen op peil. Zo investeert het de komende drie jaar telkens 15 miljoen euro in zijn slimme fabriek in Wilrijk, en 10 miljoen euro in de bij- en omscholing van zijn medewerkers."