De megadeal tussen het Amerikaanse telecomconcern AT&T en Discovery is rond: die eerste brengt zijn bedrijfsonderdeel WarnerMedia onder in een apart bedrijf samen met Discovery. Hiermee ontstaat een nieuwe, grote speler op de streamingmarkt, die gaat concurreren met Netflix en Disney+.

De nieuwe speler combineert onder meer de Hollywoodstudio Warner Bros met zenders als CNN, HBO, TLC en Eurosport.

De nieuwe groep zal worden geleid door Discovery-topman David Zaslav, klinkt het in het persbericht. Over de rol voor de topman van WarnerMedia, Jason Klar, bestaat nog geen duidelijkheid.

AT&T’s WarnerMedia And Discovery, Inc. Creating Standalone Company By Combining Operations To Form New Global Leader In Entertainment. Learn More: https://t.co/BmNeTZqXC9 pic.twitter.com/F4TjfSFMDo — Discovery Inc (@DiscoveryIncTV) May 17, 2021

AT&T ontvangt 43 miljard dollar (omgerekend zo'n 35,4 miljard euro) in cash, aandelen en schuldovername. De aandeelhouders van AT&T zullen de meerderheid (71 procent) van de aandelen van het nieuwe bedrijf in handen krijgen. De aandeelhouders van Discovery de resterende 29 procent.

AT&T kocht WarnerMedia in 2018 voor 80 miljard dollar, waarbij het zich zwaar in de schulden stak.

Over de ambities van het nieuwe streamingplatform is nog niets bekend. In Vlaanderen zijn de HBO-producties momenteel nog te zien via Streamz, maar mogelijk zal daar in de toekomst verandering in komen.

