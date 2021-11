Farmaciegigant AstraZeneca heeft in het derde kwartaal verliescijfers opgetekend, onder meer als gevolg van de hoge kosten voor onderzoek & ontwikkeling. De omzet kreeg wel een boost, als gevolg van het coronavaccin dat het bedrijf samen met de universiteit van Oxford ontwikkelde.

Het kwartaalverlies klokte af op 1,65 miljard dollar (zo'n 1,44 miljard euro). In dezelfde periode vorig jaar werd nog 651 miljoen dollar winst gemaakt. De omzet steeg dan weer met 50 procent tot 9,9 miljard dollar, onder meer dankzij de fusie met het Amerikaanse biotechbedrijf Alexion.

Het coronavaccin leverde AstraZeneca sinds begin dit jaar al 2,2 miljard dollar aan inkomsten op, waarvan 753 miljoen in Europa. Het concern beloofde 'tijdens de pandemie' om dat vaccin aan de kostprijs te verkopen. Vanaf het vierde kwartaal zou het 'geleidelijk' winst moeten opleveren, luidde het vrijdag.

Maar tegelijk stegen ook de kosten in het derde kwartaal, onder meer voor verkoop (maal drie) en voor onderzoek en ontwikkeling (maal twee). Daarnaast betaalde de groep ook fors meer belastingen.

