ASL Group laat eerste elektrische vliegtuigen boven België vliegen

ASL Group, dat gespecialiseerd is in zakenvluchten, heeft als eerste maatschappij in België twee elektrische vliegtuigen aangekocht. Ze zullen worden ingezet voor het opleiden van piloten in de ASL Academy, zo werd vrijdag meegedeeld in de marge van de uitbreiding van de activiteiten op de luchthaven van Luik.

CEO Philippe Bodson © belga