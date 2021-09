Asco, de Belgische producent van vliegtuigonderdelen, wordt overgenomen door de Zwitserse industriële groep Montana Aerospace. Dat melden beide bedrijven in persberichten. De overnemer bekijkt of er bepaalde "centrale functies" naar België kunnen verhuizen.

Asco, gevestigd in Zaventem, levert onderdelen voor de vliegtuigindustrie, en heeft verscheidene fabrieken in België, Duitsland, de VS en Canada. Er werken ongeveer 1.200 mensen. Het bedrijf levert aan grote commerciële spelers als Airbus en Boeing, maar is ook actief in de defensie-industrie (zoals voor het gevechtsvliegtuig F-35 van Lockheed Martin, dat in België de verouderde F-16's zal vervangen).

Het familiebedrijf bestaat sinds 1954. De eigenaars, de familie Boas, probeerden Asco vorig jaar al te verkopen aan het Amerikaanse Spirit AeroSystems voor 650 miljoen dollar (bijna 550 miljoen euro), maar die deal ging uiteindelijk niet door omdat de Europese mededingingsautoriteiten te veel voorwaarden stelden.

Nu is er een akkoord dat Asco in handen komt van Montana Aerospace, een leverancier van vliegtuigonderdelen die zijn hoofdzetel heeft in Zwitserland en genoteerd staat op de beurs van Zürich. Ook deze deal moet nog worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Een overnameprijs wordt niet vrijgegeven. Wel geeft Montana mee dat de aandeelhouders van Asco mogelijk deels in aandelen worden betaald. Afhakelijk van een aantal factoren, kunnen ze maximaal 6,8 miljoen aandelen van Montana in handen krijgen.

Positie versterken

Montana - actief met circa 5.000 mensen op 28 locaties - is volgens een persbericht van plan om 'de Asco-vestigingen te integreren in zijn wereldwijde productienetwerk en om het merk Asco verder te versterken'. Ook wordt er bekeken of er "bepaalde centrale functies" van de groep naar België kunnen verhuizen.

'Deel uitmaken van Montana zal Asco en zijn partners de kans geven om hun wereldwijde positie uit te breiden', zegt van zijn kant Asco-topman en -aandeelhouder Christian Boas. 'We zijn ervan overtuigd dat deze transactie een succes zal worden voor beide ondernemingen, en dat die ook zal bijdragen tot een duurzame toekomst en een uitbreiding van de activiteiten in de ruimere luchtvaartindustrie in België en Vlaanderen.'

Asco was in de jaren voor de coronacrisis winstgevend, maar in 2020 moest het een nettoverlies van bijna 49 miljoen euro in de boeken schrijven. De omzet daalde ook met een derde tot zowat 195 miljoen euro. De coronacrisis, zo zegt het bedrijf in zijn jaarrekeningen, leidde tot 'een daling van de verkopen door de daling in de vraag van de klant, terwijl de vennootschap haar kosten niet proportioneel heeft kunnen aanpassen aan de omzetdaling'.

In juni 2019 werd Asco het slachtoffer van een cyberaanval op het interne informaticasysteem. Het bedrijf moest daardoor de activeiten wereldwijd tijdelijk stilleggen. Het duurde zowat een maand vooraleer alle werknemers weer aan de slag konden gaan.

Asco, gevestigd in Zaventem, levert onderdelen voor de vliegtuigindustrie, en heeft verscheidene fabrieken in België, Duitsland, de VS en Canada. Er werken ongeveer 1.200 mensen. Het bedrijf levert aan grote commerciële spelers als Airbus en Boeing, maar is ook actief in de defensie-industrie (zoals voor het gevechtsvliegtuig F-35 van Lockheed Martin, dat in België de verouderde F-16's zal vervangen). Het familiebedrijf bestaat sinds 1954. De eigenaars, de familie Boas, probeerden Asco vorig jaar al te verkopen aan het Amerikaanse Spirit AeroSystems voor 650 miljoen dollar (bijna 550 miljoen euro), maar die deal ging uiteindelijk niet door omdat de Europese mededingingsautoriteiten te veel voorwaarden stelden. Nu is er een akkoord dat Asco in handen komt van Montana Aerospace, een leverancier van vliegtuigonderdelen die zijn hoofdzetel heeft in Zwitserland en genoteerd staat op de beurs van Zürich. Ook deze deal moet nog worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Een overnameprijs wordt niet vrijgegeven. Wel geeft Montana mee dat de aandeelhouders van Asco mogelijk deels in aandelen worden betaald. Afhakelijk van een aantal factoren, kunnen ze maximaal 6,8 miljoen aandelen van Montana in handen krijgen. Montana - actief met circa 5.000 mensen op 28 locaties - is volgens een persbericht van plan om 'de Asco-vestigingen te integreren in zijn wereldwijde productienetwerk en om het merk Asco verder te versterken'. Ook wordt er bekeken of er "bepaalde centrale functies" van de groep naar België kunnen verhuizen. 'Deel uitmaken van Montana zal Asco en zijn partners de kans geven om hun wereldwijde positie uit te breiden', zegt van zijn kant Asco-topman en -aandeelhouder Christian Boas. 'We zijn ervan overtuigd dat deze transactie een succes zal worden voor beide ondernemingen, en dat die ook zal bijdragen tot een duurzame toekomst en een uitbreiding van de activiteiten in de ruimere luchtvaartindustrie in België en Vlaanderen.' Asco was in de jaren voor de coronacrisis winstgevend, maar in 2020 moest het een nettoverlies van bijna 49 miljoen euro in de boeken schrijven. De omzet daalde ook met een derde tot zowat 195 miljoen euro. De coronacrisis, zo zegt het bedrijf in zijn jaarrekeningen, leidde tot 'een daling van de verkopen door de daling in de vraag van de klant, terwijl de vennootschap haar kosten niet proportioneel heeft kunnen aanpassen aan de omzetdaling'. In juni 2019 werd Asco het slachtoffer van een cyberaanval op het interne informaticasysteem. Het bedrijf moest daardoor de activeiten wereldwijd tijdelijk stilleggen. Het duurde zowat een maand vooraleer alle werknemers weer aan de slag konden gaan.