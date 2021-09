De Zwitserse groep Edmond de Rothschild, vooral bekend als bankier van vermogende klanten, lonkt naar Vlaanderen. "Onze plannen zijn ambitieus. We willen in België in omvang verdubbelen", zegt Ariane de Rothschild, de voorzitter van de raad van bestuur.

België is een van de markten waar Edmond de Rothschild de komende jaren fors wil groeien. De bank telt zo'n 2000 vermogende klanten in ons land, goed voor meer dan 4 miljard euro activa onder beheer. Dat moet binnen drie tot vier jaar zijn aangegroeid tot 8 miljard euro. En daarvoor rekent Edmond de Rothschild op nieuwe Vlaamse klanten. Begin volgend jaar opent de bank een kantoor in Gent (zie kader Edmond de Rothschild mikt op de Vlaamse ondernemers). Om die boodschap in de verf te zetten, was Ariane de Rothschild, de bestuursvoorzitter van de Zwitserse familiale groep, vorige week in Brussel.

Een stad die ze goed kent, zo bleek. "Ik heb een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in Zaïre (waar haar vader een tijdlang directielid van het chemieconcern Hoechst was, nvdr)", vertelt ze. "Toen ik op mijn achttiende in Parijs ging studeren, kwam ik in het weekend vaak naar Brussel omdat heel wat vrienden hier waren. ( lacht) Ik kende de Matonge-wijk behoorlijk goed." Ze draagt ons land en haar inwoners in haar hart, zegt ze: "Belgen zijn bons vivants, en dan heb ik het niet enkel over eten en drinken. Er is ook een cultuur van mooie dingen en esthetiek. Ik blijf me verbazen over de kunstcollecties die je in België aantreft." Barones Ariane de Rothschild (56, meisjesnaam Ariane Langner) mag dan een echte celebrity zijn die de voorbije maanden de pagina's van magazines als Vanity Fair en Paris-Match sierde, ze is ook een bankier in hart en nieren. Ze werkte al als broker voor Société Générale in New York toen ze nog haar MBA in financieel management moest afmaken. Als trader voor AIG kwam ze in Parijs terecht, waar ze in 1993 Benjamin de Rothschild ontmoette. Ze trouwden in 1999. De volgende jaren drukte ze haar stempel op verschillende activiteiten van het familieconglomeraat. In 2015 werd ze voorzitter van het uitvoerend comité van Edmond de Rothschild Group, en de eerste vrouw in de geschiedenis die een financiële instelling met de naam Rothschild mocht leiden. Ze gaf de bank een nieuwe dynamiek en introduceerde een nieuwe leiderschapsstijl."Tot 2015 functioneerden onze banken in Frankrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Monaco onafhankelijk van elkaar", vertelt ze. "Ze hadden bijna nooit samengewerkt. Elk had zijn eigen insteek. Gezien de schaal die we bereikt hadden, was het tijd voor meer integratie en een globale groepsbenadering. Dat heeft geleid tot de creatie van één bankgroep, één merknaam en één bedrijfscultuur. Een eenvoudige en doeltreffende strategie met een duidelijke focus." ARIANE DE ROTHSCHILD. "Zakelijk was er geen impact. De strategie lag vast, en die is onveranderd gebleven. Ik zat zelf al jaren in het bestuur en het management van Edmond de Rothschild Group. In familiebedrijven is er een bewustzijn dat de continuïteit in alle omstandigheden moet verzekerd zijn en dat de betrokkenheid van elk familielid essentieel is. Dat is een discussie die we lang geleden hadden met Benjamin. Sinds 2019 ben ik voorzitter van de raad van bestuur. Enkele maanden geleden heb ik aan François Pauly, die sinds 2016 bestuurder is, gevraagd de operationele groepsleiding als CEO op zich te nemen." DE ROTHSCHILD. "We wilden minder afhankelijk zijn van de rapportering van kwartaal- en halfjaarcijfers. Edmond de Rothschild is een investisseur de conviction. Wij hebben sterke overtuigingen die onze investeringsstrategie vorm geven, en die op lange termijn vruchten afwerpen. Die langetermijnvisie kunnen we beter uitvoeren als we niet op de beurs staan." DE ROTHSCHILD. "Wij houden ons al meer dan twaalf jaar bezig met beleggingsthema's zoals milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord investeren. Er is nu een ESG-golf die de financiële sector overspoelt en die de norm wordt, maar wij waren daarin voorlopers. Wij hebben erop gewezen dat de bedrijven die de meeste aandacht aan hun menselijk kapitaal besteden, ook het meest succesvol zijn. "Een ander belangrijk punt is de diversificatie van activa. Het huis de Rothschild bezit ook wijngaarden, boerderijen, een kaasmakerij, hotels en restaurants. Dat doen we niet omdat wijn lekker is, maar om de familiale erfenis goed te beheren en ons patrimonium voldoende te diversifiëren. Daardoor hebben wij veel expertise in verschillende domeinen verworven." FRANCOIS PAULY (CEO). "Ook in onze begeleiding van klanten heeft het traditionele portefeuillebeheer plaats gemaakt voor een grotere diversificatie van activa. Er is veel meer aandacht voor niet-liquide activa, zoals vastgoed en private equity. Wij bieden dat aan via fondsen of via rechtstreekse investeringen. Waar de familie in investeert, daar kunnen ook de klanten in investeren." STEPHANE WATHIER (CEO VOOR BELGIË). "We werven de komende jaren zeventien personen aan, goede bankiers met een netwerk. Vanuit een nieuw kantoor in Gent zullen we de expertise van de groep op diverse domeinen uitspelen. We willen dat klanten kunnen kiezen uit ons multiproducten- en dienstenaanbod. Dat gaat over vastgoedinvesteringen, private equity, tot corporate finance en fusies en overnames." DE ROTHSCHILD. "Onze plannen voor België zijn ambitieus. Natuurlijk is organische groei het belangrijkst, dat bewijst onze geschiedenis. Maar ik sluit acquisities niet uit, als die onze groei in een land kunnen versnellen of onze expertise in een domein, zoals private equity, kunnen uitbreiden." PAULY. "De groep heeft voldoende kapitaal om overnames te doen. We hebben al verschillende dossiers in België bekeken, want we willen in omvang verdubbelen. ( Lachje) Maar de prijzen die in jullie land geboden worden, zijn naar mijn aanvoelen toch een beetje aan de hoge kant." PAULY. ( Lacht) "Er is in elk geval geen waarde in de boeken opgenomen." DE ROTHSCHILD. "Benjamin zei altijd: zolang je niet verkoopt, is de naam de Rothschild niets waard. Ik vind dat een verstandige visie. Een merk is iets immaterieels. Je kunt het vergelijken met een mooi schilderij aan de muur. Wat is het waard? Zolang je het niet verkoopt, is dat enkel de liefde die je ervoor voelt. Voeten op de grond en niet te veel speculeren, die cultuur ligt ons bij Edmond de Rothschild na aan het hart. Ik heb in 2015 tegen de medewerkers gezegd: De Rothschild heeft de perceptie een prestigieus merk te zijn, maar het is maar als jullie daar elke dag toe bijdragen dat die invulling er ook is. Zo niet is je merk, hoe prestigieus ook, dood." DE ROTHSCHILD. "Dat zou getuigen van een slechte kennis van onze geschiedenis. De familie is van bescheiden komaf. Haar wortels liggen in het Joodse getto van Frankfurt, dat vergeten we nooit. Dat De Rothschild een naam als een klok is, heeft alles te maken met de ondernemerszin en het dynamisme van de familie. Zij heeft ook altijd haar sociale rol opgenomen. Donaties en filantropie maken deel uit van ons DNA. Dat lijkt me het tegengestelde van elitair." DE ROTHSCHILD. "Ik ben een bedrijfsleider en in die rol vind ik dat je de verantwoordelijkheid hebt om te spreken. Ofwel voer je zelf het woord, ofwel laat je anderen voor jou praten. Ik verkies het eerste. Daarnaast heb ik als vrouw de plicht een voorbeeld te stellen. Er zijn weinig vrouwen aan de top van de financiële sector. Als ik andere vrouwen kan inspireren, doe ik dat graag. Ik ben ook nogal gesteld op mijn vrijheid. Ik praat met iedereen, omdat je dan voelt wat om je heen leeft. Doe je dat niet, dan dreig je steeds met hetzelfde kringetje van mensen geconfronteerd te worden die de zaken voor jou filteren. J'ai horreur des filtres." DE ROTHSCHILD. "Mijn kinderen zijn van jongsaf ondergedompeld in dit bedrijf. Aan tafel werd vaak over bankzaken gesproken en ze hebben best wat zakendiners meegemaakt. Maar het zou niet goed zijn hen nu zomaar ergens te parachuteren. Ze zijn tussen 19 en 25 jaar. Op die leeftijd komt het erop aan goed te studeren en een eigen ruimte te vinden waar je je kunt ontwikkelen. Daarna kunnen ze een eigen professionele carrière starten en ervaring opdoen. Ik wil niet te veel druk opleggen. Forcer un chemin est une très mauvaise route."