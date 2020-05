Het Gentse biotechbedrijf argenx is met brio geslaagd in de laatste klinische testfase voor zijn kandidaat-medicijn efgartigimod tegen de spierziekte myasthenia gravis (MG). Daardoor komt het medicijn hoogstwaarschijnlijk volgend jaar op de markt.

Argenx pakt vroeger dan verwacht uit met straffe resultaten van een studie in de klinische fase 3 (de laatste testfase) voor efgartigimod (ARGX-113). Twee derde van de behandelde patiënten zag een verbetering van de klachten, en 40 procent had na behandeling geen of vrijwel geen symptomen meer. Bovendien is het veiligheidsprofiel van het product prima. Anders gezegd: patiënten verdragen het goed.

Met die resultaten op zak wil argenx de goedkeuringsaanvraag voor het medicijn voor eind dit jaar indienen bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. "Dit breng ons een stap dichter bij het mogelijk beschikbaar maken van efgartigimod voor patiënten in 2021", zegt Wim Parys, de chief medical officer van argenx. De lancering zal eerst in de VS en Japan gebeuren. Later komt Europa aan de beurt.

Analisten en beleggers reageerden enthousiast. Het aandeel won ruim 20 procent en de beurswaarde klom naar 7,5 miljard euro, waarmee het bedrijf ook op Europese niveau tot de top behoort.

Efgartigimod wordt niet alleen getest voor de behandeling van myasthenia gravis. Argenx test het middel ook als remedie tegen de bloedziekte ITP, de huidziekte PV en de spierziekte CIDP. En een test voor een vijfde indicatie zal dit jaar nog worden aangekondigd. De data voor myasthenia gravis versterken het vertrouwen van argenx in efgartigimod voor de behandeling van andere ernstige auto-immuunziekten, laat Parys weten.

Bloedkanker

Maar het bedrijf heeft nog andere ijzers in het vuur. CEO Tim Van Hauwermeiren wil argenx ook uitbouwen tot een volledig geïntegreerd immuno-oncologiebedrijf. Begin 2019 sloot hij al een lucratief licentieakkoord met Janssen Pharmaceutica voor de verdere ontwikkeling van een kandidaat-medicijn tegen bloedkanker (cusatuzumab; ARGX-110).

De kansen op commercieel succes liggen gunstig. De data zijn erg goed, argenx is voldoende gefinancierd (meer dan 1 miljard euro op de bankrekening), heeft enkele jaren voorsprong op de concurrentie zoals UCB en Momenta en heeft zich vooral al enige tijd zorgvuldig voorbereid op de stap naar commercialisering, mede door het aantrekken van ervaren mensen in productlancering.

Voor de indicatie myasthenia gravis alleen rekenen analisten op piekverkopen van 1,5 tot 2 miljard euro. Voor alle behandelingen van efgartigimod komen we in de buurt van 4 miljard euro. Een echte 'blockbuster' dus (jaarlijkse verkopen boven 1 miljard). Dat maakt het niet alleen voor argenx, maar voor de hele Vlaamse biotechwereld een heugelijke dag. We krijgen steeds meer de bevestiging op het terrein dat we in dit domein tot de Europese en zelfs de wereldtop behoren.

