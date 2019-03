Argenta ziet kosten ontsporen

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De bank-verzekeringsgroep Argenta realiseerde vorig jaar 174,4 miljoen euro nettowinst, dat is 10 procent minder dan in 2017. De winstdaling is vooral een gevolg van de toename van de werkingskosten met 41 miljoen euro (+14 procent).

Marc Lauwers, CEO van Argenta © belga