Tegen 1 september zijn alle Belgische klanten van Argenta die 'in het buitenland' wonen, verplicht om over te stappen naar een andere bank. Hun bankrekening wordt stopgezet. Dat schrijft De Standaard dinsdag.

Argenta heeft de voorbije maanden in totaal 700 klanten in het buitenland per brief laten weten dat hun bankrekening zal worden afgesloten. De betrokkenen kregen te horen dat ze twee maanden de tijd hadden, de laatste groep tot 1 september, om hun tegoeden naar een andere ­rekening over te schrijven. Reden? De Belgische bank-verzekeraar bouwt zijn internationale dienstverlening (verder) af.

De stopzetting slaat op rekeningen van Belgen die in het buitenland wonen. Met 'buitenland' doelt Argenta op alle landen die niet behoren tot de ­zogenaamde Sepa-zone. Sepa staat voor Single European Payment Area en omvat alle landen van de Europese Unie, plus een ­beperkt aantal niet-EU-lidstaten, ­zoals Zwitserland, Noorwegen, Monaco en het Verenigd Koninkrijk. Transacties in dit gebied worden beschouwd als een 'binnenlandse betaling'.

Argenta heeft de voorbije maanden in totaal 700 klanten in het buitenland per brief laten weten dat hun bankrekening zal worden afgesloten. De betrokkenen kregen te horen dat ze twee maanden de tijd hadden, de laatste groep tot 1 september, om hun tegoeden naar een andere ­rekening over te schrijven. Reden? De Belgische bank-verzekeraar bouwt zijn internationale dienstverlening (verder) af. De stopzetting slaat op rekeningen van Belgen die in het buitenland wonen. Met 'buitenland' doelt Argenta op alle landen die niet behoren tot de ­zogenaamde Sepa-zone. Sepa staat voor Single European Payment Area en omvat alle landen van de Europese Unie, plus een ­beperkt aantal niet-EU-lidstaten, ­zoals Zwitserland, Noorwegen, Monaco en het Verenigd Koninkrijk. Transacties in dit gebied worden beschouwd als een 'binnenlandse betaling'.