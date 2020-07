Spaarbank Argenta bevestigt dat criminelen hebben geprobeerd om geldautomaten te hacken. Daarop besliste de bank om de 144 geldautomaten van het geviseerde type tijdelijk uit te schakelen.

De pogingen tot digitale plofkraak vonden plaats op 27 en 28 juni in de Antwerpse gemeenten Borsbeek en Ranst. De criminelen proberen dan de computer van de geldautomaat te kraken, zodat ze de geldlade kunnen leegroven. Of dat ook gelukt is, zegt Argenta uit veiligheidsoverwegingen niet.

'Argenta heeft preventief en tijdelijk de 144 geldautomaten van dat type uitgeschakeld en alle cash verwijderd. We willen de veiligheid laten primeren', zegt Argenta zaterdag wel in een kort persbericht. 'We analyseren deze zaak in samenwerking met Diebold, beheerder van de toestellen, om een snelle heropstart van deze toestellen te kunnen realiseren.'

Een woordvoerster van Argenta preciseerde aan de openbare omroep VRT dat het het oudste type van geldautomaten is dat werd geviseerd. 'Die automaten zouden binnen afzienbare tijd vervangen worden, maar uit voorzorg hebben we ze nu stilgelegd', zegt ze. Het parket onderzoekt de zaak.

