Hr-dienstenleverancier Adecco wil de komende weken 240 mensen aanwerven. De uitbreiding is het gevolg van de arbeidskrapte, zegt het bedrijf, want die doet de vraag naar outsourcing en hr-advies pieken. Met de aanwervingen wil Adecco naar eigen zeggen kmo's doorheen die krapte helpen.

Volgens Jan Dekeyser, die Adecco België leidt, is de vraag vanuit de bedrijfswereld voor personeelsondersteuning hoger dan ooit. En hij verwacht dat die in 2022 alleen maar zal toenemen. 'De coronacrisis heeft de "war for talent" een nieuwe boost gegeven', zegt hij.

Door de arbeidskrapte is het voor bedrijven moeilijk om de juiste mensen te vinden. Adecco speelt daar met de aanwervingen op in. Het gaat op zoek naar extra hr-experts. 'Het doel is om enerzijds de reserve van uitzendkrachten aan te vullen en anderzijds om kleine en grote bedrijven via outsourcing te helpen met activiteiten die buiten hun comfortzone liggen', klinkt het. 'Permanente rekrutering is doorheen de coronacrisis voor veel bedrijven belangrijker geworden. Daar zijn we dan ook sterker op gaan inzetten', stelt Dekeyser.

'Daarnaast is de vraag naar outsourcing toegenomen. Bedrijven willen zich kunnen focussen op hun kernactiviteit. Dat ze zich niet langer moeten bezighouden met bijvoorbeeld dossierbeheer of het uitbaten van een callcenter - en daar dus ook de juiste mensen voor vinden - is voor bedrijven een belangrijke reden geworden om sneller beroep te doen op externe ondersteuning.'

Volgens Jan Dekeyser, die Adecco België leidt, is de vraag vanuit de bedrijfswereld voor personeelsondersteuning hoger dan ooit. En hij verwacht dat die in 2022 alleen maar zal toenemen. 'De coronacrisis heeft de "war for talent" een nieuwe boost gegeven', zegt hij. Door de arbeidskrapte is het voor bedrijven moeilijk om de juiste mensen te vinden. Adecco speelt daar met de aanwervingen op in. Het gaat op zoek naar extra hr-experts. 'Het doel is om enerzijds de reserve van uitzendkrachten aan te vullen en anderzijds om kleine en grote bedrijven via outsourcing te helpen met activiteiten die buiten hun comfortzone liggen', klinkt het. 'Permanente rekrutering is doorheen de coronacrisis voor veel bedrijven belangrijker geworden. Daar zijn we dan ook sterker op gaan inzetten', stelt Dekeyser. 'Daarnaast is de vraag naar outsourcing toegenomen. Bedrijven willen zich kunnen focussen op hun kernactiviteit. Dat ze zich niet langer moeten bezighouden met bijvoorbeeld dossierbeheer of het uitbaten van een callcenter - en daar dus ook de juiste mensen voor vinden - is voor bedrijven een belangrijke reden geworden om sneller beroep te doen op externe ondersteuning.'