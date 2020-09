De apps van Belfius en KBC behoren tot de beste bankenapps in de wereld, concludeert een onderzoek van Sia Partners. Voor de apps van Beobank en Deutsche Bank België geldt precies het omgekeerde.

Sia Partners komt tot dezelfde conclusie als vorig jaar: de apps van Belfius en KBC zijn top. Vorig jaar beperkte de studie zich nog tot vijf Europese landen. Dit jaar heeft het advies- en managementkantoor ook bankenapps in Canada en Azië (Hongkong en Singapore) onderzocht. In totaal werden de apps van 79 banken uit negen landen tegen het licht gehouden, waaronder tien uit België.

Belfius komt in het eindklassement op de tweede plaats, enkel voorafgegaan door Revolut. Die neobank, die alleen beschikbaar is via de mobiele app, biedt volgens Sia Partners haar gebruikers de beste bancaire dienstverlening en gebruikerservaring via een smartphone. KBC staat op de vierde plaats, achter de app van de Italiaanse bank Intesa. Vorig jaar noteerde KBC nog op de zevende plaats.

Dat de twee Belgische banken zo goed scoren, danken ze volgens Quico Quartier, manager financial services bij Sia Partners, aan drie zaken: "Ten eerste is er de visie van het management, dat fors inzette op de ontwikkeling van digitale en mobiele kanalen. Daarnaast zijn het wendbare banken, met een efficiënte organisatie, die snel kunnen schakelen. Ten slotte is er de onderlinge concurrentie die hen vooruitstuwt."

In vergelijking met het rapport vorig jaar valt vooral de progressie op die Argenta en ING België maakten, zegt Quartier. Argenta nam, weliswaar met de nodige problemen, een nieuw IT-platform in gebruik en plukt daar nu de vruchten van. Terwijl de app van de Antwerpse bank vorig jaar nog heel zwak scoorde, komt hij nu als derde Belgische bankenapp uit de studie. Ook de nieuwe app van ING doet het beter dan de oude, al blijven de commentaren in de appstore op de score wegen.

Het onderzoek van Sia Partners concentreert zich op drie parameters: de aangeboden functionaliteiten (betalingen, kaarten, kredieten, advies), de gebruiksvriendelijkheid (navigatie, eenvoud, look-and-feel) en de score in de appstore.

Argenta noteert in de globale rangschikking op de 39ste plaats en ING België op de 45ste. Ze gaan daarmee de grootste bank van het land, BNP Paribas Fortis, vooraf. De app van BNP Paribas Fortis scoort redelijk op het aanbod van functionaliteiten, maar uitgesproken zwak op de gebruikerservaring.

Een belangrijke vaststelling is dat de kloof tussen de digitale toppers en floppers erg groot is. Ondanks de geweldige score van de Belfius- en KBC-app zit de kwaliteit van de gemiddelde Belgische bankenapp onder het Europees gemiddelde. En dat is volledig toe te schrijven aan de zwakke prestatie van enkele achterblijvers. Vooral Beobank en Deutsche Bank België scoren heel zwak. Met respectievelijk een 76ste en 79ste plaats op 79 onderzochte bankenapps sluiten zij letterlijk het klassement af.

Dit zijn de tien beste bankenapps Revolut Belfius (B) Intesa (It) KBC (B) Boursorama (Fr) Bunq (Nl) BBVA (Sp) N26 Illimity (It) Barclays (VK) Bron: Sia Partners

Sia Partners komt tot dezelfde conclusie als vorig jaar: de apps van Belfius en KBC zijn top. Vorig jaar beperkte de studie zich nog tot vijf Europese landen. Dit jaar heeft het advies- en managementkantoor ook bankenapps in Canada en Azië (Hongkong en Singapore) onderzocht. In totaal werden de apps van 79 banken uit negen landen tegen het licht gehouden, waaronder tien uit België.Belfius komt in het eindklassement op de tweede plaats, enkel voorafgegaan door Revolut. Die neobank, die alleen beschikbaar is via de mobiele app, biedt volgens Sia Partners haar gebruikers de beste bancaire dienstverlening en gebruikerservaring via een smartphone. KBC staat op de vierde plaats, achter de app van de Italiaanse bank Intesa. Vorig jaar noteerde KBC nog op de zevende plaats.Dat de twee Belgische banken zo goed scoren, danken ze volgens Quico Quartier, manager financial services bij Sia Partners, aan drie zaken: "Ten eerste is er de visie van het management, dat fors inzette op de ontwikkeling van digitale en mobiele kanalen. Daarnaast zijn het wendbare banken, met een efficiënte organisatie, die snel kunnen schakelen. Ten slotte is er de onderlinge concurrentie die hen vooruitstuwt."In vergelijking met het rapport vorig jaar valt vooral de progressie op die Argenta en ING België maakten, zegt Quartier. Argenta nam, weliswaar met de nodige problemen, een nieuw IT-platform in gebruik en plukt daar nu de vruchten van. Terwijl de app van de Antwerpse bank vorig jaar nog heel zwak scoorde, komt hij nu als derde Belgische bankenapp uit de studie. Ook de nieuwe app van ING doet het beter dan de oude, al blijven de commentaren in de appstore op de score wegen.Het onderzoek van Sia Partners concentreert zich op drie parameters: de aangeboden functionaliteiten (betalingen, kaarten, kredieten, advies), de gebruiksvriendelijkheid (navigatie, eenvoud, look-and-feel) en de score in de appstore.Argenta noteert in de globale rangschikking op de 39ste plaats en ING België op de 45ste. Ze gaan daarmee de grootste bank van het land, BNP Paribas Fortis, vooraf. De app van BNP Paribas Fortis scoort redelijk op het aanbod van functionaliteiten, maar uitgesproken zwak op de gebruikerservaring.Een belangrijke vaststelling is dat de kloof tussen de digitale toppers en floppers erg groot is. Ondanks de geweldige score van de Belfius- en KBC-app zit de kwaliteit van de gemiddelde Belgische bankenapp onder het Europees gemiddelde. En dat is volledig toe te schrijven aan de zwakke prestatie van enkele achterblijvers. Vooral Beobank en Deutsche Bank België scoren heel zwak. Met respectievelijk een 76ste en 79ste plaats op 79 onderzochte bankenapps sluiten zij letterlijk het klassement af.