De drie techreuzen legden dinsdag nabeurs opmerkelijke groeicijfers voor. De omzet van Alphabet groeide met 62 procent, Microsoft met 21 procent en Apple met 36 procent.

Techbedrijf Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een derde meer omzet geboekt dan vorig jaar in dezelfde periode. Nog nooit verkocht het bedrijf voor meer dan 81,4 miljard dollar aan producten en diensten in de periode april, mei en juni. Dat was mede te danken aan het feit dat het bedrijf weinig last had van chiptekorten.

Apple had vooraf ingeschat dat door die tekorten 3 à 4 miljard dollar aan inkomsten zou worden misgelopen. Dat werd volgens het bedrijf minder dan 3 miljard dollar. Wel hadden de verkopen van iPad-tablets en Mac-computers sterker kunnen groeien dan de bijna 12 en ruim 16 procent op jaarbasis die nu de boeken in gingen.

De iPhone bleef met afstand het lucratiefste onderdeel voor Apple. De omzet van de smartphones ging met de helft omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name de iPhone 12 Pro en Pro Max, de twee duurste toestellen die Apple verkoopt, liepen volgens topman Tim Cook goed.

De dienstentak, die alles omvat van abonnementen op Apples muziek- en videostreamingdiensten tot opbrengsten van betalingsdienst Apple Pay en de aanvullende garantie AppleCare, groeide opnieuw sterk. Na de iPhone is dat nu met afstand de tweede omzetmotor van het bedrijf.

Juist die tak ligt echter ook onder vuur in veel landen waar Apple door toezichthouders wordt onderzocht vanwege mogelijk machtsmisbruik bij het beheer van de App Store en het gesloten houden van de zogeheten NFC-chip in iPhones en Apple Watches voor betalingsdiensten die niet van Apple zijn. Alles bij elkaar zette Apple een winst van 21,7 miljard dollar in de boeken. Dat is haast een verdubbeling van een jaar eerder.

Hogere winst Alphabet

Ook Google-moederbedrijf Alphabet heeft zijn opbrengsten en winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd. Het Amerikaanse technologieconcern slaagde erin om veel meer te verdienen aan advertenties dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook leveren de clouddiensten van Alphabet steeds meer op. Wat meespeelt is dat in de vergelijkbare periode vorig jaar de coronacrisis net was uitgebroken en reclame-inkomsten onder druk stonden omdat bedrijven als kostenbesparing hun advertentiebudget verkleinden.

Sundar Pichai, de ceo van Alphabet © Reuters

De totale omzet van Alphabet kwam uit op 61,9 miljard dollar, een stijging van wel 62 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan was meer dan 50 miljard dollar afkomstig van advertenties, niet alleen bij Google maar bijvoorbeeld ook van reclames in filmpjes op YouTube. Dat komt neer op een groei van dik 20 miljard dollar. De diensten, zoals Gmail en Google Drive voor bedrijven, leverden met 6,6 miljard dollar ruim een kwart meer omzet op. Clouddiensten waren dit keer goed voor 4,6 miljard dollar, tegen 3 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Google is al jaren een van de grote spelers in de wereldwijde markt voor cloudruimte. Het concern investeert hier ook veel in, met als gevolg dat het cloudonderdeel operationeel wel verlies lijdt. Vergeleken met een jaar geleden wist Google de verliezen hier wel duidelijk terug te brengen. Tegelijkertijd ging de winst bij de diensten- en advertentietak flink omhoog. Onder de streep resteerde uiteindelijk 18,5 miljard dollar, waar een jaar terug nog een nettowinst in de boeken ging van net geen 7 miljard dollar.

Clouddiensten stuwen omzet Microsoft

Softwarebedrijf Microsoft heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar veel meer verdiend aan zijn clouddiensten dan een jaar eerder. Zowel de abonnementsdiensten zoals Office365 als de verhuur van serverruimte leverden aanzienlijk meer op. De verkoop van licenties voor besturingssysteem Windows leverde juist minder op, net als de verkoop van Surface-tablets en -computers.

Met de verhuur van ruimte in de cloud en bijbehorende diensten onder de naam Azure haalde Microsoft de helft meer op dan in het slotkwartaal van zijn boekjaar 2019/2020. Ook de omzet van zakelijke abonnementen op diensten als Office365 nam fors toe, en wel met een derde.

De verkoop van computers liep in de maanden april tot en met juni terug ten opzichte van een jaar eerder door chiptekorten en het feit dat er vorig jaar in dezelfde periode juist zeer veel computers werden verkocht. Dat kwam toen omdat veel mensen plotseling thuis moesten werken. Microsoft merkte dat door een terugloop in de verkoop van Windows-licenties aan computerfabrikanten. Ook de eigen computerlijn Surface verkocht minder dan een jaar eerder.

Alles bij elkaar ging de omzet van het techbedrijf uit de noordwestelijke Amerikaanse staat Washington met ruim een vijfde omhoog tot 46,2 miljard dollar. De winst kwam bijna de helft hoger uit op 16,5 miljard dollar. Voor heel het boekjaar 2020/2021 zette Microsoft een omzet van 168,1 miljard dollar in de boeken en een winst van 61,3 miljard dollar.

Techbedrijf Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een derde meer omzet geboekt dan vorig jaar in dezelfde periode. Nog nooit verkocht het bedrijf voor meer dan 81,4 miljard dollar aan producten en diensten in de periode april, mei en juni. Dat was mede te danken aan het feit dat het bedrijf weinig last had van chiptekorten.Apple had vooraf ingeschat dat door die tekorten 3 à 4 miljard dollar aan inkomsten zou worden misgelopen. Dat werd volgens het bedrijf minder dan 3 miljard dollar. Wel hadden de verkopen van iPad-tablets en Mac-computers sterker kunnen groeien dan de bijna 12 en ruim 16 procent op jaarbasis die nu de boeken in gingen. De iPhone bleef met afstand het lucratiefste onderdeel voor Apple. De omzet van de smartphones ging met de helft omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name de iPhone 12 Pro en Pro Max, de twee duurste toestellen die Apple verkoopt, liepen volgens topman Tim Cook goed. De dienstentak, die alles omvat van abonnementen op Apples muziek- en videostreamingdiensten tot opbrengsten van betalingsdienst Apple Pay en de aanvullende garantie AppleCare, groeide opnieuw sterk. Na de iPhone is dat nu met afstand de tweede omzetmotor van het bedrijf. Juist die tak ligt echter ook onder vuur in veel landen waar Apple door toezichthouders wordt onderzocht vanwege mogelijk machtsmisbruik bij het beheer van de App Store en het gesloten houden van de zogeheten NFC-chip in iPhones en Apple Watches voor betalingsdiensten die niet van Apple zijn. Alles bij elkaar zette Apple een winst van 21,7 miljard dollar in de boeken. Dat is haast een verdubbeling van een jaar eerder. Ook Google-moederbedrijf Alphabet heeft zijn opbrengsten en winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd. Het Amerikaanse technologieconcern slaagde erin om veel meer te verdienen aan advertenties dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook leveren de clouddiensten van Alphabet steeds meer op. Wat meespeelt is dat in de vergelijkbare periode vorig jaar de coronacrisis net was uitgebroken en reclame-inkomsten onder druk stonden omdat bedrijven als kostenbesparing hun advertentiebudget verkleinden.De totale omzet van Alphabet kwam uit op 61,9 miljard dollar, een stijging van wel 62 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan was meer dan 50 miljard dollar afkomstig van advertenties, niet alleen bij Google maar bijvoorbeeld ook van reclames in filmpjes op YouTube. Dat komt neer op een groei van dik 20 miljard dollar. De diensten, zoals Gmail en Google Drive voor bedrijven, leverden met 6,6 miljard dollar ruim een kwart meer omzet op. Clouddiensten waren dit keer goed voor 4,6 miljard dollar, tegen 3 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Google is al jaren een van de grote spelers in de wereldwijde markt voor cloudruimte. Het concern investeert hier ook veel in, met als gevolg dat het cloudonderdeel operationeel wel verlies lijdt. Vergeleken met een jaar geleden wist Google de verliezen hier wel duidelijk terug te brengen. Tegelijkertijd ging de winst bij de diensten- en advertentietak flink omhoog. Onder de streep resteerde uiteindelijk 18,5 miljard dollar, waar een jaar terug nog een nettowinst in de boeken ging van net geen 7 miljard dollar.Softwarebedrijf Microsoft heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar veel meer verdiend aan zijn clouddiensten dan een jaar eerder. Zowel de abonnementsdiensten zoals Office365 als de verhuur van serverruimte leverden aanzienlijk meer op. De verkoop van licenties voor besturingssysteem Windows leverde juist minder op, net als de verkoop van Surface-tablets en -computers.Met de verhuur van ruimte in de cloud en bijbehorende diensten onder de naam Azure haalde Microsoft de helft meer op dan in het slotkwartaal van zijn boekjaar 2019/2020. Ook de omzet van zakelijke abonnementen op diensten als Office365 nam fors toe, en wel met een derde. De verkoop van computers liep in de maanden april tot en met juni terug ten opzichte van een jaar eerder door chiptekorten en het feit dat er vorig jaar in dezelfde periode juist zeer veel computers werden verkocht. Dat kwam toen omdat veel mensen plotseling thuis moesten werken. Microsoft merkte dat door een terugloop in de verkoop van Windows-licenties aan computerfabrikanten. Ook de eigen computerlijn Surface verkocht minder dan een jaar eerder. Alles bij elkaar ging de omzet van het techbedrijf uit de noordwestelijke Amerikaanse staat Washington met ruim een vijfde omhoog tot 46,2 miljard dollar. De winst kwam bijna de helft hoger uit op 16,5 miljard dollar. Voor heel het boekjaar 2020/2021 zette Microsoft een omzet van 168,1 miljard dollar in de boeken en een winst van 61,3 miljard dollar.