Aperam, de Bel20'er gespecialiseerd in roestvrij staal, overweegt een fusie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Dat melden bronnen betrokken bij het dossier aan financieel persagentschap Bloomberg.

De twee bedrijven zouden met adviseurs een potentiële deal onderzoeken. Een deal moet volgens de bronnen sowieso groen licht krijgen van de familie Mittal, die zowat 40 procent van Aperam in handen heeft, en de Spaanse familie March, die via een investeringsvennootschap de grootste aandeelhouder is van Acerinox met ongeveer 18 procent.

Een deal zou evenwel vragen kunnen opwerpen bij de concurrentieautoriteiten omdat beide bedrijven bij de grootste Europese spelers zijn voor inox. Acerinox is marktleider in de VS en andere regio's, waaronder Zuid-Afrika en Azië.

Er is nog geen finale beslissing gevallen, zeggen de bronnen. Een vertegenwoordiger van Acerinox gaf geen commentaar op het nieuws en bij Aperam en ArcelorMittal was niemand bereikbaar.

Aperam noteert in de Bel20 - met ook een notering in Amsterdam, Parijs en Luxemburg - maar heeft het hoofdkwartier in Luxemburg. Het bedrijf zag in 2011 het levenslicht na een afsplitsing van staalreus ArcelorMittal. Aperam heeft in België een fabriek in Genk, die volgens de fabriekswebsite goed is voor meer dan 1.100 banen. Acerinox heeft een kantoor in Brussel.

