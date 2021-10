De drinkwatermaatschappijen Pidpa en Water-link willen fuseren tot één bedrijf. Dat hebben voorzitters Mieke Van den Brande en André Gantman dinsdag officieel gemaakt met de ondertekening van een intentieverklaring. De twee bedrijven zijn bijzonder complementair om de leveringszekerheid in de toekomst te waarborgen, klinkt het.

De twee bedrijven, actief in de provincie Antwerpen, werken al langer nauw samen en een fusie hing al een tijdje in de lucht. In 2018 ondertekenden beide partijen al een samenwerkingsovereenkomst, met een gezamenlijke investering in infrastructuur ter waarde van 42 miljoen euro.

In 2020 bestelde Pidpa een strategische studie over de toekomstscenario's voor het bedrijf, waaruit bleek dat een nauwe samenwerking met Water-link veel kon opleveren. De maatschappijen vullen elkaar goed aan: Pidpa pompt grondwater op terwijl Water-link met oppervlaktewater werkt, Pidpa belevert landelijke klanten en huishoudens, Water-link richt zich meer op stadsgebied en industriële spelers.

Met de ondertekening van een Letter of Intent in het Antwerpse Havenhuis, maakten beide voorzitters de fusieplannen dinsdag officieel. Na uitwerking van fiscale en juridische details, zullen de vennoten in het najaar van 2022 uitendelijk beslissen over het voorstel.

Binnen de lopende samenwerking werkten Pidpa en Water-link recent een project af waardoor ze vlotter watervoorraden kunnen uitwisselen. Door aanpassingen aan de infrastructuur kan Pidpa tot 66.000 m³ per dag aan het productiecentrum van Water-link in Oelegem (Ranst) leveren. In omgekeerde zin kan Water-link vanuit Oelegem de waterproductiecentra van Pidpa te Grobbendonk, Herentals en Westerlo ondersteunen met debieten tot 100.000 m³ per dag.

Blue Deal

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is blij met de fusie, met het oog op het Vlaamse wateractieplan Blue Deal. 'Vanzelfsprekend hebben ook de waterbedrijven binnen deze Blue Deal een cruciale rol te vervullen. Zij beschikken over de nodige kennis, ervaring en middelen om de doelstellingen van de Blue Deal mee waar te maken op het terrein. Wanneer twee waterbedrijven, zoals Pidpa en Water-link, dan ook de krachten willen bundelen om nog krachtdadiger te kunnen optreden binnen een duurzaam integraal waterbeleid, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.'

Volgens de minister telt Vlaanderen te veel drinkwatermaatschappijen. 'Dat is de reden waarom we in de Blue Deal hebben gezegd dat ze meer moeten samenwerken: hoe kunnen we het waterlandschap transparant maken op het terrein? Ik hoop dat dit een voorbeeld is voor de andere drinkwatermaatschappijen.'

