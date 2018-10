Antwerpse start-up SweepBright haalt vers kapitaal op voor buitenlandse groei

SweepBright ontwikkelt een app die vastgoedmakelaars helpt hun activiteiten te digitaliseren. Op de vastgoedmarkt is elk nieuw pand dat wordt verkocht, een uniek product. Voor elke woning moet de makelaar een lijst van karakteristieken en foto's maken om het pand online aan te prijzen via zijn eigen website, zoekertjessites, apps en de sociale media. Dat is een tijdrovend werkje, dat SweepBright wil vereenvoudigen door de makelaar de mogelijkheid te bieden dat allemaal ter plekke te doen via een mobiele app.

