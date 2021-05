Antwerpse scale-up Qpinch vermindert uitstoot bij Boortmalt

Luc Huysmans senior writer bij Trends

De Antwerpse scale-up Qpinch heeft een contract gesloten met moutproducent Boortmalt. Die gaat de QPinch Heat Transformer, een nieuw soort industriële warmtepomp, installeren in zijn mouterij in Antwerpen, met de intentie om dat later ook in andere vestigingen uit te rollen.

© YT