De Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen heeft zijn belang in de Antwerpse rederij Euronav verder kunnen verhogen van 12 naar 17 procent.

Frederiksen controleert momenteel ook al Frontline; de grote concurrent van Euronav. Frontline en Euronav geven sinds enkele maanden aan erg graag te willen fuseren. Als de fusie er komt, wordt het nieuwe bedrijf meteen wereldleider in de olietankermarkt.

De Belgische familie Saverys, die via de Belgische Scheepvaartmaatschappij (Compagnie Maritime Belge) hoofdaandeelhouder is bij Euronav (19,5 procent), is volledig tegen die geplande fusie gekant. Eind mei ving de familie bot bij een poging tot benoeming van nieuwe bestuursleden, die de fusie moesten blokkeren van binnenuit. De familie Saverys wil zich namelijk positioneren weg van fossiele brandstoffen, wat niet naar de zin is van veel andere aandeelhouders bij Euronav. Door het opschroeven tot 17 procent van de stemrechten bij Euronav, krijgt Frederiksen nu nog meer macht bij Euronav.

