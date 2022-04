De Antwerpse olietankerrederij Euronav wil een combinatie aangaan met Frontline, een sectorgenoot uit Bermuda. De twee zijn samen goed voor een marktkapitalisatie van meer dan 4,2 miljard dollar. Het bedrijf zou voortgaan onder de naam Frontline.

'Realisatie van een wereldwijde leider in de olietankerindustrie', klinkt het donderdag in een persbericht. De twee bedrijven hebben samen bijvoorbeeld 69 grote olietankers, zogenaamde VLCC ofte Very Large Crude Carriers. Ook is er sprake van 57 Suezmax-schepen, die kleiner zijn, en 20 nog kleinere LR2 Aframax-schepen. Beide bedrijven keurden unaniem een 'term sheet' goed voor de deal, die in aandelen gerealiseerd wordt. De aandeelhouders van Euronav zullen na afronding in de meerderheid zijn. Zij zullen ongeveer 59 procent in handen hebben van de gecombineerde groep, die van Frontline ongeveer 41 procent. Het bedrijf krijgt wel de naam van Frontline, maar de CEO komt van Euronav.

'Indien de combinatie zich effectief zou realiseren, zou de gecombineerde groep verdergaan onder de naam Frontline, en zou deze blijven opereren vanuit België, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Griekenland en de VS. De gecombineerde groep zal worden geleid door Hugo De Stoop als Chief Executive Officer', klinkt het.

De potentiële deal stemt de aandeelhouders van Euronav alleszins tevreden. Het aandeel ging bij opening 8 procent hoger. Voor de afronding van de bedrijfscombinatie verwacht Euronav eerst 0,12 dollar dividend uit te keren, 'zonder dat dit een impact op de ruilverhouding zal hebben'.

Frontline is gevestigd in Bermuda, maar is van oorsprong een Zweedse rederij. De grootste aandeelhouder van het bedrijf is de Noorse scheepvaartsmagnaat John Frederiksen. Hij kwam medio de jaren negentig aan boord van het bedrijf, waarna het adres naar Bermuda verhuisde en de beursnotering van Stockholm naar Oslo ging.

'Realisatie van een wereldwijde leider in de olietankerindustrie', klinkt het donderdag in een persbericht. De twee bedrijven hebben samen bijvoorbeeld 69 grote olietankers, zogenaamde VLCC ofte Very Large Crude Carriers. Ook is er sprake van 57 Suezmax-schepen, die kleiner zijn, en 20 nog kleinere LR2 Aframax-schepen. Beide bedrijven keurden unaniem een 'term sheet' goed voor de deal, die in aandelen gerealiseerd wordt. De aandeelhouders van Euronav zullen na afronding in de meerderheid zijn. Zij zullen ongeveer 59 procent in handen hebben van de gecombineerde groep, die van Frontline ongeveer 41 procent. Het bedrijf krijgt wel de naam van Frontline, maar de CEO komt van Euronav.'Indien de combinatie zich effectief zou realiseren, zou de gecombineerde groep verdergaan onder de naam Frontline, en zou deze blijven opereren vanuit België, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Griekenland en de VS. De gecombineerde groep zal worden geleid door Hugo De Stoop als Chief Executive Officer', klinkt het. De potentiële deal stemt de aandeelhouders van Euronav alleszins tevreden. Het aandeel ging bij opening 8 procent hoger. Voor de afronding van de bedrijfscombinatie verwacht Euronav eerst 0,12 dollar dividend uit te keren, 'zonder dat dit een impact op de ruilverhouding zal hebben'. Frontline is gevestigd in Bermuda, maar is van oorsprong een Zweedse rederij. De grootste aandeelhouder van het bedrijf is de Noorse scheepvaartsmagnaat John Frederiksen. Hij kwam medio de jaren negentig aan boord van het bedrijf, waarna het adres naar Bermuda verhuisde en de beursnotering van Stockholm naar Oslo ging.