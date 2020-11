De digitale specialist Intracto Group deed dit jaar al zes overnames, maar dat waren slechts voorgerechtjes. Vandaag kondigt de van oorsprong Antwerpse groep een reuzensprong aan met de overname van het Nederlandse We are you. Het aantal medewerkers gaat van 900 naar meer dan 1300. Intracto wordt de grootste onafhankelijke speler in digitale strategie en communicatie in de Benelux.

Er worden geen financiële details over de transactie bekendgemaakt, maar het is wellicht de grootste overname in de geschiedenis van Intracto Group, dat door de overname een geconsolideerde omzet van 170 miljoen euro zou hebben. Dit jaar deed de digitale specialist, die onder meer Brussels Airport en Proximus als klant heeft, al zes overnames. Vorige week kondigde hij nog de overname van iValue aan, een onlinemarketingspecialist uit Antwerpen met een veertigtal medewerkers.

De overname van het Nederlandse We are you is van een totaal andere categorie. Intracto krijgt er 400 medewerkers bij, waardoor het totaal op 1300 komt. "Het is een grote sprong", bevestigt de CEO en oprichter Pieter Janssens. "Het is niet met die bedoeling, maar we zijn door deze overname nu wellicht ook het grootste digital agency in de Benelux. We kunnen ons nu meten met de gespecialiseerde afdelingen van de grote consultancyspelers, zoals Deloitte of Delaware. Achter al onze overnames zit een duidelijke lijn: we willen zo veel mogelijk talent en digitale expertise aan ons binden. Onze business is zo geëvolueerd dat je in een breed aantal niches gespecialiseerd moet zijn. Met We are you versterken we bijvoorbeeld onze expertise in Sitecore, een belangrijk systeem om de inhoud van grote websites te beheren."

Vroeger was het iets simpeler om uit te leggen wat bedrijven als Intraco doen. Pieter Janssens begon tijdens zijn studies websites te bouwen voor kleine zelfstandigen. Al snel kon hij het werk niet meer alleen aan, en begon hij medestudenten in te schakelen. In 2005 startte hij officieel met Intracto. Maar websites zijn al lang niet meer genoeg. Bedrijven hebben webshops nodig, ze adverteren bij zoekmachines, sociale media, andere websites enzovoort. Veel websitebouwers evolueerden, om een totaalaanbod aan te kunnen bieden. Intracto rijdt wel het zotste parcours in België, of liever de Benelux. Het deed al bijna dertig overnames, waarvan het gros sinds de instap van Waterland in 2018. Dat discrete durfkapitaalfonds is bekend als de bondgenoot van onder meer de flamboyante ondernemer Marc Coucke (Omega Pharma).

We are you is ondertussen de zestiende overname sinds de instap van Waterland. De meeste bedrijven opereren nog onder hun eigen merk, maar er is wel degelijk een integratie bezig. "Het is een bewuste keuze niet direct bij elke overname onze bedrijfsnaam op de gevel te plakken. We trekken wellicht pas in de eindfase als één bedrijf naar de markt. We zijn achter de schermen al veel muurtjes aan het slopen. Het is de bedoeling dat de teams zo veel mogelijk samenzitten in een van onze negen kantoren. Dit moet een hecht bedrijf worden, met één bedrijfscultuur. Daar werken we hard aan. Het zijn inderdaad veel overnames, maar we zitten absoluut niet op de bodem slechte bedrijven op te vissen. Als je onze overnames screent, dan merk je dat het stuk voor gezonde bedrijven zijn. We betalen liever iets meer voor een goed team, met een trouwe klantenbasis én met slimme ondernemers die erachter zitten. De meeste oprichters blijven ook aan boord. Zo versterken we ons management. We zijn stilaan ook klaar voor een verdere internationale expansie, we kijken naar een overname in Duitsland. Daar is een gelijkaardige consolidatie aan de gang als in België en Nederland. Bedrijven investeren er nu ook massaal in digitalisering, in het bijzonder in digitale communicatie. De coronacrisis versnelt die trend duidelijk."

