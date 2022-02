Na het afronden van een haalbaarheidsstudie start het consortium Antwerp@C nu de 'engineering-fase' voor de bouw van een gemeenschappelijke CO2-infrastructuur in de Antwerpse haven. Die moet de uitstoot in de haven tegen 2030 met de helft verminderen.

Antwerp@C is een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp. De bedrijven willen de infrastructuur bouwen om CO2 af te vangen en te exporteren. De CO2 zou daarna offshore opgeslagen worden of hergebruikt worden.

Na een haalbaarheidsstudie in 2021 start een volgende fase in het ambitieuze project. Tijdens de engineering zal de aanleg van de centrale 'backbone' doorheen de haven - zowel op linker- als rechteroever - uitgewerkt worden. Daarbij zijn ook een gemeenschappelijke liquefactie-eenheid om CO2 vloeibaar te maken en maritieme laadfaciliteiten voor de transporten.

Eind 2022 volgt een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een bevraging van bedrijven in het ruime havengebied, rond hun interesse in het project.

In 2017 werd in de haven van Antwerpen 18 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dankzij de nieuwe infrastructuur zou tegen 2030 minstens de helft daarvan kunnen worden afgevangen worden.

Antwerp@C is een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp. De bedrijven willen de infrastructuur bouwen om CO2 af te vangen en te exporteren. De CO2 zou daarna offshore opgeslagen worden of hergebruikt worden. Na een haalbaarheidsstudie in 2021 start een volgende fase in het ambitieuze project. Tijdens de engineering zal de aanleg van de centrale 'backbone' doorheen de haven - zowel op linker- als rechteroever - uitgewerkt worden. Daarbij zijn ook een gemeenschappelijke liquefactie-eenheid om CO2 vloeibaar te maken en maritieme laadfaciliteiten voor de transporten. Eind 2022 volgt een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een bevraging van bedrijven in het ruime havengebied, rond hun interesse in het project. In 2017 werd in de haven van Antwerpen 18 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dankzij de nieuwe infrastructuur zou tegen 2030 minstens de helft daarvan kunnen worden afgevangen worden.