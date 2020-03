Door een combinatie van organische groei en overnames zag de IT-dienstverlener ESAS zijn omzet in 2019 verdubbelen tot 174 miljoen euro. Het bedrijf is actief in de Benelux, maar koestert nationale en internationale plannen. Na de recente hertekening van de aandeelhoudersstructuur is het bedrijf helemaal klaar voor verdere groei.

Eind vorig jaar veranderde heel wat bij de Antwerpse IT-dienstverlener ESAS. Na twintig jaar gaf de oprichter en drijvende kracht Robert Decant de fakkel door aan zijn operationeel directeur Bavo De Cock. Dat viel samen met de overname van de Nederlandse sectorgenoot Spitters en resulteerde in een hertekening van de aandeelhoudersstructuur. Decant verkocht zijn aandelen, terwijl Buysse & Partners zijn participatie verhoogde tot 57 procent. Bij die gelegenheid kwam het Franse Tikehau Capital aan boord.

Focus op internet der dingen

Rond de eeuwwisseling stond de wereld aan het begin van de informatisering. IT'ers waren de witte merels op de arbeidsmarkt. Robert Decant stelde vast dat er voor de uitvoering van bepaalde IT-diensten - denk maar aan de installatie en het onderhoud van computers - niet altijd een hoge scholing vereist was. Hij zocht enthousiaste mensen, die hij na een korte bijscholing detacheerde aan multinationals.

De industrieel ingenieur informatica bleef alert voor nieuwe kansen en later begon hij field services te leveren in opdracht van de grote telecomoperatoren. Het gaat onder andere om het aansluiten van nieuwe klanten. "Die activiteit groeit nog altijd gestaag", reageert CEO Bavo De Cock. De opkomst van het internet der dingen opent nieuwe markten voor ESAS. Zo ligt de focus steeds meer op de slimme elektriciteitsmeters. In het Groothertogdom Luxemburg is het bedrijf al twee jaar bezig met de installatie van liefst 100.000 exemplaren.

Internationale expansie

De jongste jaren groeide de groep razendsnel. "In 2019 zagen we onze omzet op groepsniveau meer dan verdubbelen van 79 tot 174 miljoen euro. Het aantal medewerkers is opgelopen tot 2000, van wie iets meer dan de helft op onze loonlijst staat", zegt De Cock.

Organische groei is slechts een deel van de verklaring, ESAS deed de jongste jaren ook heel wat overnames, vooral in Nederland. "En er liggen nog wel enkele dossiers op de tafel", verklapt Bavo De Cock. "Nederland is een interessante markt om meerdere redenen. Het land is groter dan België en de Nederlanders adapteren veel sneller de nieuwste technologische trends. Denk maar aan het glasvezelnetwerk. Momenteel doen we een strategische oefening over de verdere internationale expansie. Duitsland is een logische volgende stap, maar we hebben ons vizier gericht op een vijftal landen."

Eind vorig jaar veranderde heel wat bij de Antwerpse IT-dienstverlener ESAS. Na twintig jaar gaf de oprichter en drijvende kracht Robert Decant de fakkel door aan zijn operationeel directeur Bavo De Cock. Dat viel samen met de overname van de Nederlandse sectorgenoot Spitters en resulteerde in een hertekening van de aandeelhoudersstructuur. Decant verkocht zijn aandelen, terwijl Buysse & Partners zijn participatie verhoogde tot 57 procent. Bij die gelegenheid kwam het Franse Tikehau Capital aan boord. Rond de eeuwwisseling stond de wereld aan het begin van de informatisering. IT'ers waren de witte merels op de arbeidsmarkt. Robert Decant stelde vast dat er voor de uitvoering van bepaalde IT-diensten - denk maar aan de installatie en het onderhoud van computers - niet altijd een hoge scholing vereist was. Hij zocht enthousiaste mensen, die hij na een korte bijscholing detacheerde aan multinationals. De industrieel ingenieur informatica bleef alert voor nieuwe kansen en later begon hij field services te leveren in opdracht van de grote telecomoperatoren. Het gaat onder andere om het aansluiten van nieuwe klanten. "Die activiteit groeit nog altijd gestaag", reageert CEO Bavo De Cock. De opkomst van het internet der dingen opent nieuwe markten voor ESAS. Zo ligt de focus steeds meer op de slimme elektriciteitsmeters. In het Groothertogdom Luxemburg is het bedrijf al twee jaar bezig met de installatie van liefst 100.000 exemplaren. De jongste jaren groeide de groep razendsnel. "In 2019 zagen we onze omzet op groepsniveau meer dan verdubbelen van 79 tot 174 miljoen euro. Het aantal medewerkers is opgelopen tot 2000, van wie iets meer dan de helft op onze loonlijst staat", zegt De Cock. Organische groei is slechts een deel van de verklaring, ESAS deed de jongste jaren ook heel wat overnames, vooral in Nederland. "En er liggen nog wel enkele dossiers op de tafel", verklapt Bavo De Cock. "Nederland is een interessante markt om meerdere redenen. Het land is groter dan België en de Nederlanders adapteren veel sneller de nieuwste technologische trends. Denk maar aan het glasvezelnetwerk. Momenteel doen we een strategische oefening over de verdere internationale expansie. Duitsland is een logische volgende stap, maar we hebben ons vizier gericht op een vijftal landen."