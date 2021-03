De Antwerpse animatiestudio Cyborn is stilaan een vaste waarde bij de Trends Gazellen. Toch is er de jongste tijd heel wat veranderd in het bedrijf. "We lanceren dit najaar onze eerste eigen game met virtuele realiteit", zegt oprichter en CEO Ives Agemans.

3 maart 2021 was een spannende dag voor het team van Ives Agemans. Toen lanceerde Cyborn de trailer en de website van Hubris, part 1. In het eerste eigen virtuelerealiteitsgame (VR) van Cyborn kruipt de speler in de huid van de bemanning van een gecrasht ruimteschip en moet hij allerlei opdrachten uitvoeren. De release is voorzien voor het vierde kwartaal van dit jaar. De verwachtingen zijn hooggespannen. Facebook-dochter Oculus en Playstation toonden al interesse.

Ives Agemans prijst zich gelukkig dat hij in 2019 het roer drastisch omgooide. "We hebben de focus verlegd van de coproductie van animatiefilms naar producties en diensten waarin realistische 3D-karakters een belangrijke rol spelen." Voor de uitwerking van die karakters heeft het bedrijf een eigen motioncapturestudio en eigen software ontwikkeld. "Het was de juiste keuze. De coproductie van 3D-animatiefilms is veel risicovoller. In die wereld gaat het meestal om complexe constructies met vrij ondoorzichtige distributiekanalen, en je bent sterk afhankelijk van subsidies."

Geen beurzen

Dankzij die koerswijziging stond Cyborn veel steviger in zijn schoenen om een crisis zoals de coronapandemie aan te kunnen. "Natuurlijk hebben we een impact gevoeld. Zo verliepen de opnames in onze studio vertraging op door de coronamaatregelen", zegt Ives Agemans. "Ook commercieel was het iets moeilijker. GDC in San Francisco en Gamescom in Keulen zijn de belangrijkste beurzen in onze sector. We zouden daar aanwezig zijn om onze dienstverlening aan andere gameproducenten te presenteren. Als we Hubris op een beurs kunnen tonen, is dat meteen de beste reclame voor wat we doen. Via digitale weg is het een stuk moeilijker om de juiste beleving te creëren."

Toch ziet Ives Agemans ook enkele voordelen aan de gezondheidscrisis. De verkoop van games onderging een nieuwe groeispurt en ook de verkoop van VR-apparaten is in een stroomversnelling terechtgekomen. Als reactie op de pandemie investeren bedrijven, overheden en andere organisaties volop in allerlei VR-toepassingen, bijvoorbeeld voor trainingen.

Investeren

De nieuwe focus had ook een belangrijke impact op het personeelsbestand van Cyborn. "Toen we de coproductie van films deden, hadden we 75 werknemers. Nu bestaat het vaste team uit zo'n 25 mensen, die we aanvullen met freelancers", vertelt Ives Agemans, die nog altijd de enige aandeelhouder van Cyborn is. "We krijgen heel wat lovende reacties na de release van de Hubris-trailer. Ik wil er ten volle in kunnen investeren. Ik sta open voor een samenwerking met een partner die voeling met de sector heeft en die in onze bedrijfsfilosofie gelooft."

