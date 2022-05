AsterX Dranken kwam de coronacrisis zonder al te veel kleerscheuren door. Het familiebedrijf nam de Antwerpse drankenhandel Gagelmans over, waardoor het er 300 horecazaken bij kreeg. Dirk Van Thuyne, fotografie emy elleboog

Zeven jaar geleden opende de familie Devrieze in Rumst een eerste drankenhandel. Nu telt AsterX vier winkels - in Waarloos, Boom, Heist-op-den-Berg en Bornem - die worden geleid door Ruben Devrieze. Daarnaast is het bedrijf, na de acquisitie van Van Der Plaetsen uit Oostmalle, actief als groothandel. Het levert onder andere Inza-melk en ijsblokjes aan kleinere drankenhandels, horeca en evenementen. "Beide producten doen het goed. Nogal wat horecabedrijven hebben geïnvesteerd in een eigen ijsmachine, maar de regelgeving is almaar strenger geworden. Steeds meer zaken kiezen voor onze zakken ijs", vertelt bestuurder Christophe Geeraerts.

De derde poot van de groep is horeca. "Met de recente overname van de drankenhandel Gagelmans in Antwerpen kregen we er in één klap 300 horecazaken bij. We zijn de op één na grootste horecaspeler in de stad Antwerpen", zegt Geeraerts, die bij AsterX de horeca en de groothandel opvolgt. Zijn vrouw Lies Devrieze ontfermt zich over de hr. Haar broer Sander is verantwoordelijk voor de invoer van de wijnen en de marketing.

Spreiding is een troef

"We proberen continu een gezond evenwicht te vinden tussen de drie activiteiten", benadrukt Devrieze. "We streven ernaar minstens 40 procent van de omzet uit onze winkels te halen. De particuliere verkoop is niet alleen belangrijk voor onze cashflow, maar ook om voeling te houden met de nieuwste trends."

Die spreiding bleek ook een troef toen in 2020 de coronapandemie uitbrak. "Onze omzet uit horeca en evenementen viel terug naar nul, terwijl die van de groothandel bijna halveerde", zegt Geeraerts. "Gelukkig mochten onze winkels open blijven. Daar zagen we wel een omzetstijging met zowat 20 procent."

AsterX profileert zich graag als partner voor grote en kleine feesten. Door de jaren investeerde het bedrijf in een uitgebreid pakket van verhuurmateriaal: van glazen, stoelen en tafels tot koelaanhangwagens, spoeltogen en een tapwagen. Kort geleden veranderde AsterX het geweer van schouder. "Corona heeft ons de gelegenheid gegeven ons bedrijf tegen het licht te houden. We hebben beslist te focussen op onze kernactiviteiten, de verhuur van feestmateriaal hoort daar niet bij. Voortaan werken we hiervoor samen met Rent Solutions, waarin we ook participeren", vertelt Geeraerts.

Integratie

De voorbije jaren heeft AsterX Dranken een rist overnames gedaan. De familie wil nog een magazijn kopen tussen Antwerpen en Mechelen, maar er zitten geen overnames van sectorgenoten meer de pijplijn. "Momenteel concentreren we ons op de integratie van Gagelmans", zegt Geeraerts. "We krijgen wekelijks telefoontjes van drankenhandelaars die hun zaak willen overlaten. We bekijken elke kans in de regio. Het is essentieel dat er voldoende synergie is met de bestaande activiteiten."

