'En 't is feest' is de slogan van AsterX Dranken, een drankenhandel in Waarloos. Nu mag de familie Devrieze zelf vieren. Door organische groei en gerichte overnames is AsterX de snelste groeier bij de Antwerpse kleine bedrijven.

Op de plaats waar vroeger het bier uit de koperen ketels van Brouwerij Maes vloeide, gonst het opnieuw van de activiteit. De installaties en de brouwerij zijn al in 2003 verdwenen, maar de familie Devrieze houdt de lokale biertraditie in ere met haar drankenhandel voor particulieren, horeca, bedrijven en evenementen.

Het verhaal begon in 2015 met de opening van een eerste winkel in Rumst. Nauwelijks zes jaar later telt AsterX Dranken vier winkels: in Boom, Bornem, Waarloos en Heist-op-den-Berg. Die laatste vestiging is het gevolg van de recente overname van De Kievit op 1 maart.

Ginfestival

In een traditionele sector als de drankenhandel is het niet zo eenvoudig om het verschil te maken. "We zetten in de winkel zwaar in op beleving. Daarnaast doen we heel wat acties. Normaal organiseren we jaarlijks samen met heel wat leveranciers een groot ginfestival. Met 5000 bezoekers is dat telkens een succes. Door corona kan dat dit jaar niet", vertelt Ruben Devrieze, bestuurder bij AsterX Dranken. "We profileren ons ook graag als partner voor kleine en grote feesten. We hebben heel wat verhuurmateriaal: van glazen en koelkasten tot een tapwagen. We hebben ook geïnvesteerd in een wasmachine voor glazen."

AsterX Dranken is samen met meer dan honderd andere drankenhandels aangesloten bij Prik& Tik. Door de aankopen te bundelen kan de organisatie betere voorwaarden bedingen bij de leveranciers. "Ons assortiment bestaat uit maar liefst 8000 dranken", zegt Ruben Devrieze.

Eind vorig jaar nam AsterX Dranken een groothandel in Malle over. "We konden ons assortiment uitbreiden met onder meer INZA-melk in glazen flessen en ijsblokjes, twee producten die de wind in de zeilen hebben", stelt bestuurder Christophe Geeraerts. "Daarnaast kregen we extra opslagruimte. Dat was hoognodig."

Familiebedrijf

De naam AsterX verwijst naar grootvader Aster Devrieze, die in het interbellum een zaden- en plantenhandel begon, die later uitgroeide tot een doe-het-zelfzaak. In 2009 nam de keten Hubo die winkel over. De familie begon een drankenhandel die zich richt op particulieren, evenementen, bedrijven en horecazaken. Die keuze was niet toevallig, want rond de eeuwwisseling was de familie al gestart met een importzaak van Zuid-Afrikaanse wijnen.

AsterX Dranken is nog altijd een familiebedrijf. Vader Jan heeft nu vooral een adviserende rol. Ruben is verantwoordelijk voor de winkels. Sander volgt de wijnimport en de sociale media op, terwijl Lies zich ontfermt over de hr en de geschenkverpakkingen. Haar partner Christophe Geeraerts volgt de horeca en de groothandel op.

