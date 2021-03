2019 was een topjaar voor Galapagos, met onder meer een deal met het Amerikaanse Gilead. Sindsdien liep het biotechnologiebedrijf tegen enkele tegenvallers aan. "Ik begrijp de twijfel, maar het is niet allemaal voor niets geweest", zegt Jan Van Der Schueren, directeur van de Mechelse site.

Het is een beetje dubbel voor topman Jan Van Der Schueren. Aan de ene kant zijn er de trofeeën van Grote Gazelle en Supergazelle die de groei van Galapagos van de voorbije jaren bekronen, aan de andere kant zijn er enkele recente tegenvallers. Vorig najaar zag partner Gilead, na opmerkingen van de lokale toezichthouder, geen toekomst voor een medicijn tegen reuma op de Amerikaanse markt. In dezelfde periode faalde ook een kandidaat-geneesmiddel tegen artrose. Begin dit jaar volgde de onverwachte stopzetting van het onderzoek naar een kandidaat-geneesmiddel tegen de chronische ziekte longfibrose. De ontgoocheling voor die laatste mislukking was extreem groot, omdat dat het verstgevorderde programma in de pijplijn van het bedrijf was.

We hebben veel bijgeleerd. We blijven pionieren voor patiënten

"Gelukkig word je daar niet van. Het is in de eerste plaats jammer voor de patiënten aan wie we lange tijd een boodschap van hoop hadden gegeven", reageert Jan Van Der Schueren. "Maar falen is eigen aan de biotechsector. We laten het hoofd niet hangen. We hebben veel bijgeleerd. We blijven pionieren voor patiënten."

Met een gerust gemoed

De tegenvallers staan in schril contrast met de jarenlange goednieuwsshow die oprichter en CEO Onno van de Stolpe kon brengen. 2019 was een topjaar voor het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf. Van de Stolpe sloot een grensverleggende deal met de farmareus Gilead Sciences. De Amerikanen kregen tien jaar toegang tot de strategische activa van Galapagos en het recht op een hoger belang. In ruil dikten ze de rekening van Galapagos aan met zowat 5 miljard euro en beloofden ze minstens tien jaar lang geen bod te doen op het bedrijf. Op die manier verwierf Galapagos zekerheid over zijn onafhankelijkheid voor tien jaar en kreeg het bedrijf extra kapitaal om zijn onderzoeksplatform te versterken en een commercieel apparaat uit te bouwen. Een knap staaltje onderhandelingswerk van Van de Stolpe, die onder meer daarvoor de titel van Trends Manager van het Jaar 2019 kreeg.

Ondanks die tegenslagen kan Galapagos met een gerust gemoed naar de toekomst kijken. Het moet niet met de rug tegen de muur op zoek naar verse middelen. Met zowat 5 miljard euro op de rekening beschikt het bedrijf over voldoende munitie om nog minstens tien jaar door te gaan. Aan werk is er geen gebrek. Zo kreeg filgotinib, het middel tegen reuma, wel een goedkeuring om in Europa en Japan op de markt te komen. Galapagos werkt ook volop aan zijn commerciële structuur. Als alles goed gaat, zou het middel al in 2024 kunnen bijdragen aan de winst van het bedrijf.

Gat in de pijplijn

De grootste hoop stelt Galapagos in het onderzoeksprogramma Toledo, een innovatief platform voor de ontwikkeling van medicijnen tegen ontstekingsziekten zoals reuma. "De preklinische experimenten leverden heel beloftevolle data op. Toledo heeft potentieel voor de behandeling van inflammatoire ziektebeelden. Maar we zijn er nog lang niet. We zitten in de tweede fase van de de klinische studies. Dat betekent dat we nog minstens vijf jaar te gaan hebben", zegt Van Der Schueren.

Er is een gat ontstaan in de pijplijn van Galapagos. Om dat op te vullen, zijn er verschillende opties. Het bedrijf zou de rechten kunnen opkopen op bepaalde kandidaat-geneesmiddelen die al in een vergevorderde ontwikkelingsfase zitten, al dan niet in samenwerking met Gilead. Het management laat nog niet in zijn kaarten kijken. Al benadrukt Jan Van Der Schueren dat het niet lukraak in nieuwe programma's zal stappen. "De focus van onze onderzoeksstrategie ligt op inflammatoire en fibrotische ziektebeelden. We doen ons best om nieuwe kansen te creëren, voor de patiënten en voor de aandeelhouders."

Galapagos koesterde al een tijdje plannen voor een nieuw internationaal hoofdkwartier op de Mechelse Ragheno-site. Maar het management besliste die te herbekijken. "Er speelden verschillende factoren mee bij die beslissing", legt Jan Van Der Schueren uit. "We willen eerst de impact van de tegenvallers op onze portfolio grondig bekijken. Daarnaast versnelde de pandemie de introductie van thuiswerk. We denken na over een concept dat is aangepast aan de nieuwe realiteit."

