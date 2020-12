Alle grote spelers in de lucht- en ruimtevaartsector kennen Mockel Précision. CEO Annabelle Mockel waagde zonder technische kennis de sprong in het diepe. 'De baan hebben is één ding, ze houden nog iets anders.'

Mockel Précision is een toeleverancier van complexe mechanische onderdelen voor de luchtvaart, de ruimtevaart en defensie. Er staan grote namen op de klantenlijst, maar die worden uit veiligheidsredenen niet vrijgegeven. Annabelle Mockel stapte in het bedrijf omdat ze haar vader wilde steunen in een kritieke periode voor de onderneming. Ze werkte daarvoor als politiek adviseur voor een parlementslid in Brussel. Ze begon parttime op de planningsafdeling. "Natuurlijk heb ik die functie gekregen omdat ik een familielid ben. Maar de baan hebben is één ding, ze houden nog iets anders. Ik moet me elke dag bewijzen." Technische kennis had ze niet, maar die heeft ze bijgeschaafd. Mockel omringde zich met jonge dynamische mensen en ervaren medewerkers. "2 procent van onze omzet besteden we jaarlijks aan opleidingen", zegt ze. Onlangs investeerde het bedrijf 7 miljoen euro, onder meer in de automatisering van het machinepark en een technisch bureau. Mockel Précision stond dankzij vader Robert Mockel decennialang aan de top. Ook Annabelle drukte haar stempel op het bedrijf. "Samen met mij is een nieuwe generatie opgestaan. Zij vormt nu mijn sterke middenkader. De focus ligt weer op klantenservice. Dat aspect waren we tijdelijk uit het oog verloren." Het bedrijf heeft zich aangesloten bij Made Different Digital Wallonia, een programma van de Waalse overheid om bedrijven voor te bereiden op de industrie van de toekomst. Het is geen sinecure om vastgeroeste gewoontes te veranderen."Nu weet ik hoe belangrijk een goede sfeer in het bedrijf is", zegt Mockel. "Ik besefte dat ik niet optimaal communiceerde met het personeel. Sommige talenten voelden zich niet niet meer op hun plaats in het bedrijf. Ik heb mijn communicatie moeten aanpassen, om hun ideeën te begrijpen en die te combineren met de onze." Mockel is ook lid van de junior Kamer van Koophandel in Eupen, lid van de raad van bestuur van Ostbelgien-Invest (OBI) en lid van het bestuur van de Hogeschool van Aken. Dat zijn veel taken voor de moeder van een driejarige. "Mijn helden zijn de moeders van deze wereld. We doen zo veel. Het zou niet slecht zijn, mochten de voorwaarden voor werkende moeders worden aangepast. Er zijn nog altijd niet genoeg maatregelen die de gezinssituatie ondersteunen."