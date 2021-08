Essenscia Vlaanderen heeft een nieuwe directeur: Ann Wurman (52). De opvolgster van Frank Beckx komt over van ExxonMobil.

Essenscia Vlaanderen spreekt voor de Vlaamse bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences. De sectorfederatie is een van de belangrijkste stemmen in de Vlaamse industrie.

Wurman is maandag gestart als nieuwe directeur van essenscia Vlaanderen, na een carrière van bijna 30 jaar bij petroleumreus ExxonMobil. Ze volgt Frank Beckx op, die aan de slag is gegaan bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

Essenscia Vlaanderen spreekt voor de Vlaamse bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences. De sectorfederatie is een van de belangrijkste stemmen in de Vlaamse industrie. Wurman is maandag gestart als nieuwe directeur van essenscia Vlaanderen, na een carrière van bijna 30 jaar bij petroleumreus ExxonMobil. Ze volgt Frank Beckx op, die aan de slag is gegaan bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.