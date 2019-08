Ann-Kristin Achleitner: 'Misschien moeten Duitsers wat minder perfectionistisch zijn'

Gerben van der Marel correspondent voor o.a. Trends in Duitsland

Duitsland moet opletten dat het de trein van de digitale omwenteling niet mist, zegt Ann-Kristin Achleitner. De 'machtigste vrouw in het Duitse bedrijfsleven' maakt zich zorgen over het tekort aan durf in haar land, waardoor start-ups naar het buitenland trekken.

ANN-KRISTIN ACHLEITNER "De race om de digitalisering van de industrie is nog niet beslist." © BI

Angela Merkel is al jaren de machtigste en bekendste vrouw in de Duitse politiek. De relatief onbekende Ann-Kristin Achleitner wordt in Duitsland de machtigste vrouw in het bedrijfsleven genoemd. De hoogleraar bedrijfsfinanciering aan de TU München verzamelt bestuursmandaten bij prominente bedrijven zoals Linde, Münchener Rück en tot voor kort Deutsche Börse en het Franse energiebedrijf Engie. Ze maakt ook deel uit van de internationale adviesraad van de beleggingsfirma Investcorp uit Bahrein.

