Ann Gijsens, CEO van Impermo, is de negende genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Ann Gijsens

U leidt Impermo sinds zeven jaar. Bent u de architect van de groei van dat familiebedrijf?

"Je mag niet onderschatten wat de familie hier doet. Het bedrijf bestaat meer dan honderd jaar, deze business zit echt in haar genen. De aandeelhouders kennen de markt, de trends, de fabrieken. Toen ik hier begon, was er een vlakke structuur. Je had de drie zaakvoerders - Luk, Silvie en Filip Stultjens - en dat was het. In samenspraak met de familie heb ik een structuur uitgebouwd. Daardoor hebben we stappen kunnen zetten om te groeien. Volgens mij heeft de combinatie van passie voor het product en de keuze van de familie om met een extern management in zee te gaan, de groei gestimuleerd."

In tien jaar is het aantal winkels van één naar negen gegaan. Hoe hebt u dat aangepakt?

"De familie had tien jaar geleden de ambitie te groeien en van onder de kerktoren in Sint-Truiden vandaan te komen. Wij hebben de handen in elkaar geslagen en zijn begonnen met een winkel in Wetteren. Die was meteen een succes. Stilstaan is doodgaan. Als wij geen winkel openen, doet iemand anders het. We lopen fel in het oog en we roepen ook heel hard. Met onze webshop zijn we bovendien heel duidelijk aanwezig. We hebben de juiste dingen gedaan. Door bijvoorbeeld onze logistiek en ons transport uit te besteden, hebben we kapitaal vrijgemaakt om te groeien. Nu gaat de bal aan het rollen. Dit is een geoliede machine die groeit op eigen kracht."

Wat vindt u het moeilijkste aan uw rol als CEO?

"De groei managen. We zijn gegroeid van een lokale tegelwinkel tot een vrij grote retailgroep met 120 medewerkers. Het belangrijkste is dat alle neuzen in dezelfde richting staan. We hebben heel weinig personeelsverloop, maar we werken daar ook continu aan. Ik wil het familiale karakter van het bedrijf behouden. Ik vind het heel belangrijk alle medewerkers te leren kennen en dicht bij de mensen te staan. Ik kom veel op de werkvloer. Het is belangrijk dat iedereen aan boord blijft, dat is de ziel van het bedrijf. Ik spendeer veel tijd aan communicatie om de mensen te betrekken bij alles wat we doen."

Wat doet het bedrijf?

Impermo is in Vlaanderen een van de grootste retailers van tegels, natuursteen en parket. Het familiebedrijf begon in 1918 als tegelproducent in Sint-Truiden. Vandaag is het in handen van de vierde generatie van de familie Stultjens. Sinds zeven jaar wordt het geleid door de externe CEO Ann Gijsens. Tijdens de eerste lockdown trok Impermo voluit de kaart van de e-commerce. Dit najaar nam het het kurkvloerenmerk Santana over.

Het markantste feit van het voorbije jaar

"De coronacrisis zorgde voor een heel sterk teamgevoel", stelt Gijsens. "Tijdens de eerste lockdown moesten onze winkels dicht en hebben we onze verkoopstrategie omgegooid. In een crisis probeer je de kosten te minimaliseren en de omzet te maximaliseren. Wij hebben met een aangepaste campagne op radio en tv voluit de webshop gepromoot. En dat is gelukt: de e-commerce heeft ons gered. Onze webshop is dit jaar met 225 procent gegroeid, het is nu onze op twee na grootste winkel. Iedereen heeft samengewerkt om van deze crisis toch iets positiefs te maken."

De grootste uitdaging

"Onze doelstelling blijft elk jaar met 20 procent te groeien. Tien jaar geleden hadden we één winkel, nu hebben we er negen in heel Vlaanderen. Hoe meer winkels, hoe beter je marketingbudget rendeert. De volgende stap is Wallonië. Onze eerste winkel opent begin 2021 in Charleroi. We mikken op termijn op vier à vijf Waalse winkels. Daarnaast doen we marktstudies voor winkels in Nederland en Frankrijk."

Vandaar de keuze

Sinds Ann Gijsens Impermo als externe CEO leidt, groeit het tegelbedrijf als kool. De omzet steeg van 23 miljoen euro in 2015 tot 40 miljoen vorig jaar. Voor dit jaar is 50 miljoen euro het doel. Gijsens, een peoplemanager met een hoop financiële ervaring, kijkt niet alleen naar de omzet: de groei van de operationele kasstroom is minstens even belangrijk. Gijsens gedijt goed in familiebedrijven. Ze leerde het vak bij de logistieke groep Essers en groeide bij Impermo snel door tot de top, als schakel tussen het management en de familiale eigenaars.

CV - Geboren in 1977 - Studie master toegepaste economische wetenschappen aan het LUC in Diepenbeek - 1999: start carrière bij Deloitte als senior auditor -2005-2010: financemanager bij Essers - 2010-2013: wordt finance & projectmanager bij Impermo - Sinds december 2013 CEO van Impermo - Omzet 2019: 40 miljoen euro - Nettowinst 2019: 595.780 euro - Werknemers: 120

