De coronacrisis laat ook Barco niet ongemoeid, maar Ann Desender kan met vertrouwen voortwerken. Het technologiebedrijf staat op stevige benen dankzij de sterke resultaten in 2019.

De omzet van Barco groeide met bijna 10 procent en de winstdoelstellingen zijn gehaald. "Dat is het resultaat van bijna drie jaar hard werken", zegt Ann Desender, die sinds 2008 voor de marktleider in visualisatietechnologie werkt en in de zomer van 2016 tot CFO is benoemd. "Eind 2016 heeft CEO Jan De Witte het Focus to Perform-programma opgestart, waarmee we onder meer onze ebidta-marge wilden verdubbelen tot 12 à 14 procent. We hebben die bovengrens vorig jaar al gehaald", zegt Desender.

Als CFO had ze daardoor een grote verantwoordelijkheid. "We letten heel goed op de kosten, maar kijken niet alleen naar de korte termijn. Daarom zijn we de voorbije jaren blijven investeren in onze organisatie. Nog altijd vloeit 11 procent van de omzet naar onderzoek en ontwikkeling. We hebben daarenboven nieuwe groei-initiatieven gelanceerd, zoals de digitale huidscanner Demetra voor een betere opsporing van huidkanker, en een oplossing voor interactief leren op afstand. Daarnaast blijven we investeren in duurzaamheid. Dat volg ik ook op. We zien dat heel ruim en koppelen daar concrete doelstellingen aan vast. We hebben bijvoorbeeld een eco-score ontwikkeld, als leidraad voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams bij het ontwerpen van producten."

Desender buigt zich niet alleen over de cijfers. Naast haar financeteam, dat wereldwijd uit 120 medewerkers bestaat, stuurt ze een groep van vijftien mensen die de uitwerking en de invoering van strategische initiatieven ondersteunen.

Herstructurering

Een groot deel van het jaar stond in het teken van de begeleiding van een herstructurering. Eind 2018 kondigde Barco een reorganisatie aan waarbij 240 banen werden geschrapt. Dat veroorzaakte geen sociale onrust. "We hebben in België binnen de maand een akkoord kunnen sluiten, gesteund door de ondernemingsraad, waar we een solide band mee hebben opgebouwd", zegt Desender. "Uit evaluaties merk ik dat de leden mijn stijl appreciëren. Ik wil eerlijk en transparant omgaan met mensen. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn en wat de context is. We hebben ons ook nauwgezet aan de afspraken gehouden. We deden die operatie niet alleen om te besparen, maar ook om de vrijgekomen middelen beter te investeren en onze competentie aan te scherpen." De drie divisies - projectoren voor bioscopen en evenementen, diensten en apparatuur voor de medische sector en de andere zakelijke toepassingen - waren rendabel. "We hebben de voorbije jaren de lat telkens hoger gelegd. Barco moet niet op één paard wedden."

Bio - Is: CFO Barco sinds september 2016 - Was: werkte voor Unilin en Arthur Andersen (nu Deloitte)

