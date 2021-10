Anita Van Looveren, CEO van het softwarebedrijf OMP, is de tweede genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Anita Van Looveren is al meer dan 25 jaar de CEO van het softwarebedrijf OMP. Ze speelde een sleutelrol in de uitbouw van het Antwerpse bedrijf tot een wereldspeler in software voor bedrijven die hun productie- en toeleveringsketen willen verbeteren. "Met een gemotiveerd en goed samenwerkend team dat focust op tevreden klanten volgt de rendabiliteit vanzelf."

De mens

Met de hulp van wiskunde praktische problemen oplossen is de rode draad in de carrière van Anita Van Looveren. Ze koos tijdens haar studie handelsingenieur voor de optie kwantitatieve economie. Later behaalde ze nog een MBA. Haar loopbaan begon in de universitaire wereld. "Nadat ik was afgestudeerd, was ik even onderzoeksassistent aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, bij de afdeling Industrial Management. Ik begeleidde er onder meer thesisstudenten die zich bogen over planningsvragen in productie of logistieke omgevingen. Ik vond die optimalisatietechnieken extreem boeiend en daarom ben ik even later aan de slag gegaan bij OMP. Het bedrijf bestond nog niet zo lang en richtte zich ook op die niche."

Onze software draait in de achtergrond, maar zorgt er bijvoorbeeld wel voor dat de coronavaccins op tijd geleverd worden

"In het begin was het echt pionieren. Bij mijn komst bestond het bedrijf uit manager-oprichter Georges Schepens en software-ingenieur Bart De Decker. Ik was de eerste consultant en moest met de eerste versie van de software de baan op. Een van mijn belangrijkste taken was zo goed mogelijk te luisteren en een goed overzicht te krijgen van welke problemen klanten hadden. Dat waren heel intense samenwerkingen, maar achteraf gezien waren dat relatief kleine projecten. Nu is OMP betrokken bij veel grotere programma's, omdat klanten ¬ vaak heel grote multinationals ¬ op wereldschaal hun supplychain beter willen beheren. Op zo'n project kunnen gemakkelijk 20 tot 30 van onze consultants werken, los van de interne medewerkers bij de klant en eventuele externe ICT-dienstverleners. De software is nu ook veel geavanceerder, onder meer door het doorgedreven gebruik van artificiële intelligentie."

ANITA VAN LOOVEREN "Potentiële klanten beseffen nu de voordelen van een vlekkeloze planning." © fotografie Karel Duerinckx

Van Looveren is ondertussen al meer dan 25 jaar de CEO van het bedrijf. "Het is allemaal geleidelijk gegaan", vertelt ze. "Ik ben al sinds 1992 gedelegeerd bestuurder. Toen we Amerikaanse klanten kregen, begonnen we de term 'CEO' te gebruiken. Rond de eeuwwisseling waren we nog met een honderdtal medewerkers, dit jaar gaan we richting duizend. Het bedrijf verandert voortdurend en mijn functie evolueert mee. Dat houdt het heel boeiend. Het geeft ook veel voldoening. Onze software draait in de achtergrond, maar zorgt er bijvoorbeeld wel voor dat de coronavaccins op tijd geleverd worden, of dat consumentenartikelen in de supermarkten raken. Onze medewerkers en ik kunnen in ons dagelijks leven voortdurend zulke voorbeelden vinden."

De manager

"Nieuwe talenten vinden is een van onze grootste uitdagingen", vertelt Van Looveren. "We kunnen gelukkig breder rekruteren, omdat we ondertussen op meerdere continenten actief zijn. Onze voertaal is daardoor Engels, ook op het hoofdkantoor in Wommelgem. Om zo'n divers team goed te doen werken, hebben we altijd veel aandacht besteed aan interne communicatie. Ik vind inspraak heel belangrijk. We werken met hoogopgeleide kenniswerkers en die mag je niet in een sterk hiërarchische structuur stoppen. Ze kunnen alleen gemotiveerd blijven en zichzelf ontplooien als ze voldoende vrijheid krijgen. Ik besteed heel veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. We willen een kader scheppen waarin iedereen zichzelf kan zijn en tegelijk boven zichzelf kan uitstijgen."

Terwijl andere softwarebedrijven vroeg professionele investeerders laten instappen om te groeien, haalden Van Looveren en co pas in 2020 Ackermans & van Haaren binnen. 'Van Looveren en co' mag letterlijk worden genomen, want het bedrijf is nog altijd grotendeels in handen van de medewerkers, onder wie Van Looveren zelf. "Op die manier hebben we altijd de focus op de lange termijn willen verankeren. Ackermans & van Haaren heeft een vergelijkbare filosofie, dat was voor ons heel belangrijk. We hechten belang aan een gezonde groei - jaarlijks is die nu 15 procent - en een gezonde rendabiliteit. We zijn niet in eerste instantie gefocust op groei, wel op een goede oplossing voor de klant. Met een gemotiveerd en goed samenwerkend team dat focust op tevreden klanten volgt de rendabiliteit vanzelf. Natuurlijk zit het nu wat mee. Door de aanvoerproblemen hoeven we potentiële klanten niet meer de voordelen van een geïntegreerde planning uit te leggen. Wij omschrijven dat als unison planning: alle schakels moeten perfect op elkaar op afgestemd zijn. Dat kan alleen door de hele ketting te overzien en zo snel mogelijk veranderingen of problemen in elke schakel te detecteren."

Het bedrijf OMP, of Operations Management Partners bij de oprichting in 1985, is een pionier en wereldspeler in software om productie- en toevoerketens zo goed mogelijk te plannen. Anita Van Looveren leidt het bedrijf sinds de jaren negentig. Zij en haar team hebben het bedrijf doen groeien, onder meer door de klantenportefeuille uit te breiden met internationale bedrijven als Procter & Gamble en Johnson & Johnson. Het bedrijf heeft behalve het hoofdkwartier in Wommelgem acht kantoren over de hele wereld. In het covid-jaar 2020 sprong de omzet van 85 naar 96 miljoen euro. De nettowinst bedraagt maar liefst 17,7 miljoen euro. De aandeelhouders zijn naast de holding Ackermans & van Haaren vooral medewerkers van OMP. Zij hebben de voorbije jaren de winst grotendeels geïnvesteerd in het bedrijf.

15 procent groeit OMP jaarlijks.

