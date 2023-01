Slechts 8,5 procent van de bedrijven uit de Europese Unie en de landen van de G7 heeft Rusland verlaten sinds dat land buurland Oekraïne binnenviel. Dat staat in een donderdag gepubliceerde universitaire studie in Zwitserland.

Voordat de oorlog in Oekraïne in februari vorig jaar uitbrak, waren er in Rusland 2.405 filialen actief van 1.404 bedrijven uit de EU en de G7-landen (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), zo stelden professoren van de universiteit van Sankt Gallen en de businessschool IMD uit Lausanne vast. Maar eind november hadden maar 120 bedrijven - of minder dan 9 procent - uit de bestudeerde groep minstens één Russisch filiaal verkocht.

Amerikaanse bedrijven bleken het meest bereid te vertrekken uit Rusland. Eind november was minder dan 18 procent van de Russische filialen van Amerikaanse bedrijven volledig van de hand gedaan. Bij bedrijven uit Japan ging het om 15 procent, bij EU-bedrijven om 8,3 procent.

De studie stelt 'het discours van een omvangrijke exodus' van bedrijven uit Rusland, na de inval in Oekraïne aan de kaak. 'Vele bedrijven die gehuisvest zijn in die landen hebben de druk van regeringen, media en ngo's weerstaan om Rusland te verlaten', klinkt het.

Er zijn verschillende redenen voor te bedenken. Zo is het mogelijk dat de activiteiten van de onderneming niet onder de sancties tegen Rusland vallen, andere willen aanwezig blijven wegens het 'maatschappelijke' nut van hun producten (zoals essentiële geneesmiddelen). Andere bedrijven vonden geen overnemer aan de juiste prijs, of nog andere vonden wel een koper maar botsen op hindernissen die de Russische regering opwierp om de processen te hinderen of te vertragen.

Maar als het aantal vertrekkers uit Rusland het komende jaar of de komende twee jaar niet duidelijk toeneemt, dan 'moet de wil van vele bedrijven om zich te onttrekken aan economieën die volgens hun regeringen geopolitieke rivalen zijn, in vraag worden gesteld', stellen de auteurs van de studie.

