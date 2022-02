Het Amerikaanse investeringsfonds KKR & Co heeft een meerderheidsbelang genomen in de Nederlandse bottelaar Refresco. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Refresco produceert in 70 fabrieken in Europa en de VS met ruim 10.000 werknemers frisdranken en sappen voor verschillende merken. In België heeft het bedrijf een fabriek in het Oost-Vlaamse Ninove.

Welk bedrag KKR & Co op tafel legt, is niet bekend. De huidige eigenaars PAI Partners en British Columbia Investment Management Corp. zullen een 'significant' minderheidsbelang houden in het bedrijf, staat in het persbericht.

Volgens topman Hans Roelofs moet de komst van de nieuwe eigenaar het Rotterdamse bedrijf helpen om verder te kunnen groeien. Het zag er recent nog naar uit dat de bottelaar mogelijk een beursgang zou maken in de Verenigde Staten. Maar er is dus gekozen om een meerderheidsbelang te verkopen aan KKR.

Refresco had eerder een notering aan de beurs in Amsterdam, totdat het bedrijf werd overgenomen door een consortium onder leiding van PAI en in 2018 van de beurs verdween.

Destijds werd Refresco gewaardeerd op 3,4 miljard euro. Het bedrijf zou nu veel meer waard zijn. In de zomer van vorig jaar heeft de onderneming nog drie Amerikaanse productielocaties van Coca-Cola overgenomen.

