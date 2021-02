De Tsjechische wapenfabrikant Ceska Zbrojovka (CZG) neemt de legendarische Amerikaanse wapenproducent Colt over. Dat heeft het bedrijf donderdag gemeld.

'CZG verwerft een belang van 100 procent in Colt voor 220 miljoen dollar (180 miljoen euro) in contanten en de uitgifte van 1.098.620 gewone aandelen van CZG', aldus het Tsjechische bedrijf in een persbericht. Ook de Canadese afdeling komt in handen van CZG. 'We zijn trots om Colt op te nemen in onze portefeuille, dat al meer dan 175 jaar aan de zijde van het Amerikaanse leger staat', aldus de voorzitter van de raad van bestuur van CZG.

Bij CZG werken 1.650 mensen in Tsjechië, de VS en Duitsland. Het bedrijf produceert wapens voor de politie en het leger, maar ook sport- en jachtgeweren onder het merk CZ.

Colt, bekend van de bijvoorbeeld de M4- en M16-geweren, is opgericht in 1835 door investeerder en fabrikant Samuel Colt en produceert wapens in onder meer de VS en Canada. Het bedrijf vroeg in 2015 het faillissement aan maar kon een doorstart maken.

'CZG verwerft een belang van 100 procent in Colt voor 220 miljoen dollar (180 miljoen euro) in contanten en de uitgifte van 1.098.620 gewone aandelen van CZG', aldus het Tsjechische bedrijf in een persbericht. Ook de Canadese afdeling komt in handen van CZG. 'We zijn trots om Colt op te nemen in onze portefeuille, dat al meer dan 175 jaar aan de zijde van het Amerikaanse leger staat', aldus de voorzitter van de raad van bestuur van CZG. Bij CZG werken 1.650 mensen in Tsjechië, de VS en Duitsland. Het bedrijf produceert wapens voor de politie en het leger, maar ook sport- en jachtgeweren onder het merk CZ. Colt, bekend van de bijvoorbeeld de M4- en M16-geweren, is opgericht in 1835 door investeerder en fabrikant Samuel Colt en produceert wapens in onder meer de VS en Canada. Het bedrijf vroeg in 2015 het faillissement aan maar kon een doorstart maken.