Welke impact heeft de shutdown op de Amerikaanse economie?

JAMES KNIGHTLEY. "Die begint toe te nemen. Volgens berekeningen op basis van eerdere shutdowns kost zo'n sluiting 0,1 procentpunt groei per week. Deze shutdown is wel minder omvangrijk, want maar negen departementen zijn gesloten, maar ze duurt wel langer. Wij denken dat de Amerikaanse groei onder 2 procent zal zakken in het eerste kwartaal, de zwakste prestatie in drie jaar. Hoe langer het duurt, hoe lager dat cijfer zal uitkomen.

...