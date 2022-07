De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal onverwacht gekrompen met 0,9 procent. Dat blijkt uit voorlopige schattingen van het ministerie van Handel. Het is al het tweede kwartaal op rij dat het bruto binnenlands product (bbp) afneemt, waardoor de Amerikaanse economie technisch gezien in een recessie verkeert. Economen die persbureau Bloomberg bevroeg hadden een groei met 0,4 procent verwacht.

Het bbp was in de eerste drie maanden van het jaar ook al gekrompen met 1,6 procent. Redenen voor de terugval zijn de torenhoge inflatie die de koopkracht doet afnemen en de recente verhogingen van de rente door de Federal Reserve die de investeringen door bedrijven en de vraag naar vastgoed belemmeren. Gisteren/woensdag nog verhoogde Fed de rente opnieuw met 0,75 procentpunt.

De consumentenuitgaven in de VS groeiden in het eerste kwartaal nog met 1 procent, een daling tegenover de voorgaande periode en minder dan de 1,2 procent die economen hadden verwacht. Mensen gaven meer uit aan gezondheidszorg, logement en restaurantbezoeken, maar minder aan goederen en boodschappen.

Biden

President Joe Biden zei onlangs nog dat zijn land niet in recessie zou gaan. Experts verwijzen naar de criteria van het National Bureau of Economic Research (NBER) om te bepalen wanneer een recessie begint en eindigt. Zij noemen een recessie een periode tussen de piek van de economische activiteit en het daaropvolgende dieptepunt en menen dat bijvoorbeeld ook de jobmarkt in beschouwing moet worden genomen, en die is in de VS nog sterk. De meeste economen spreken echter van een recessie wanneer er twee kwartalen op rij een krimp is van de economie.

Harvard-professor Jeffrey Frankel, die vroeger deel uitmaakte van NBER, zei aan BBC dat 'de zaken al even vertragen' en dat 'de kans op een recessie aanzienlijk groter is dan in een willekeurig jaar'.

President Biden reageerde donderdag op de groeicijfers dat 'de Amerikaanse economie op de goede weg is'. Het is volgens hem 'geen verrassing' dat de economie vertraagt gezien de ingrepen van de Federal Reserve om de inflatie te bekampen.

Wall Street ging in het rood en ook de rente op staatspapier daalde, nu bevestigd wordt dat de Amerikaanse economie vertraagt. De Amerikaanse tweejaarsrente zakte zelfs met 19 basispunten. Op de technologiebeurs Nasdaq koerste Meta meer dan 7 procent lager, nadat de Facebook-moeder een eerste omzetverlies in zijn geschiedenis moest bekendmaken. Goud werd dan weer iets duurder.

