Het merendeel van de anderhalf miljoen Belgische Huawei-smartphonegebruikers zullen de nog te ontwikkelen corona-app direct kunnen gebruiken. Maar met de nieuwste en toekomstige modellen van de Chinese fabrikant kan dat voorlopig niet. Google mag van de Amerikaanse overheid zijn geavanceerde mobiele diensten niet meer aanbieden aan Huawei. "We doen er alles aan om Devside (het bedrijfje dat het consortium trekt om de app te ontwikkelen, nvdr) te helpen zodat alle Belgische Huawei-gebruikers de app zullen kunnen gebruiken", zegt Huawei-woordvoerder Jurgen Thysmans.

In het lastenboek voor de Belgische corona-app staat dat kandidaat-ontwikkelaars naast Google en Apple ook de Chinese smartphonefabrikant Huawei moeten contacteren. Huawei is samen met Samsung en Apple de populairste smartphonefabrikant in België en heeft naar eigen zeggen anderhalf miljoen klanten hier. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is Huawei een marionet van de Chinese overheid en daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. Huawei vecht die aantijgingen met klem aan. Maar ondertussen verbieden de Verenigde Staten techbedrijven zoals Google nog geavanceerde technologie aan te bieden, en dat wordt zeer ruim geïnterpreteerd. Huawei werkt met het Android-besturingsysteem van Google, maar Huawei krijgt geen toegang meer tot de mobiele appstore van Google en andere mobiele diensten voor de modellen die het sinds mei 2019 heeft gelanceerd.Dat is een extra obstakel voor de corona-apps die België en andere Europese landen uitrollen om mensen sneller op de hoogte te brengen van mogelijke risicocontacten met besmette personen. De apps steunen op een software-integratie die Apple en Google onlangs in hun besturingssystemen hebben gestopt. Maar die software-integratie is gekoppeld aan de mobiele diensten en software die Google niet meer mag aanbieden aan Huawei. Een voorlopig relatief beperkt aantal Huawei-gebruikers zal daardoor de corona-app niet kunnen installeren en gebruiken."De meeste Huawei-smartphonegebruikers kunnen nog de noodzakelijke software-update krijgen omdat hun toestel wel nog toegang heeft tot de Google Play Store (de appstore van Google, nvdr) en de rest van de Google Mobile Services, zegt Jürgen Thysmans van Huawei België. "We hadden natuurlijk graag die diensten van Google verder gebruikt voor onze nieuwe modellen, maar de beslissing is boven ons hoofd genomen. We hebben als alternatief een eigen donwloadstore en andere diensten gelanceerd onder de naam Huawei Mobile Services (HMS). De meeste populaire apps van externe ontwikkelaars worden ook al daar aangeboden en HMS is ook compatibel met de oudere toestellen. De Itsme-app om onder meer digitaal in te loggen bij de overheid en banken is al 400.000 keer gedownload. We doen er alles aan dat via dat kanaal de corona-app zal kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Daardoor zal de corona-app op alle toestellen van Huawei beschikbaar zijn. We staan daarvoor al in contact met Karin Moykens van het Interfederaal Comité Testing en Tracing en met ontwikkelaar Devside."In België is dus een beperkt aantal modellen van Huawei niet compatibel met de Europese corona-apps. Maar dat kan snel oplopen tot een paar honderdduizenden toestellen. Smartphones worden immers snel vervangen, meestal na twee tot drie jaar. Volgens de eerste cijfers lijkt Huawei zijn marktaandeel in Europa te kunnen behouden ondanks de boycot. "Eén op de vijf toestellen die we verkopen heeft op dit moment uitsluitend toegang tot HMS", zegt Thysmans. "Maar stilaan zien we een kentering. Tegen eind 2020 zal dat al op één op de twee verkochte toestellen zijn. Het wordt een steeds grotere groep. Nogmaals, we willen daarom alles in het werk stellen om Devside te helpen."