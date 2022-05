Het Belgische farmabedrijf UCB krijgt voorlopig geen goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten om het medicijn bimekizumab - een middel voor de behandeling van de huidziekte psoriasis - op de markt te brengen in de VS. Dat heeft het bedrijf vrijdagochtend aangekondigd.

UCB kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA te horen dat het bimekizumab in de huidige vorm niet kan goedkeuren. Eerst dienen 'inspectie-observaties' te worden opgelost, aldus de FDA. UCB gaf geen details over welke observaties het gaat, maar zegt te zullen samenwerken met de FDA om die op te lossen.

De voorlopige weigering van de FDA is een tegenvaller voor UCB. Bimekizumab geldt als een potentiële kaskraker. Het farmabedrijf mag het medicijn wel al op de markt brengen in de EU, Groot-Brittannië, Japan, Canada en Australië.

UCB zegt in het kader van de aankondiging van de FDA ook de financiële vooruitzichten te zullen herbekijken. Beleggers reageren negatief op het nieuws.

Het aandeel van UCB op Euronext Brussel ging bij opening tot 17 procent lager.

