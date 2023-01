Het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf PureCycle Technologies wil zijn eerste Europese fabriek voor de recyclage van polypropyleen (PP) vestigen in Antwerpen, zo is dinsdag bekendgemaakt op het World Economic Forum (WEF) in Davos.

De nieuwe fabriek zal in het NextGen District in de haven van Antwerpen komen. De CEO van Port of Antwerp-Bruges, Jacques Vandermeiren, is in Davos aanwezig, waar hij een ontmoeting zal hebben met de topman van PureCycle.

De Amerikanen zijn momenteel bezig met de financiële planning van het project en de aanlevering van grondstoffen. Zodra de vergunningsprocedure is afgerond, naar verwachting in 2024, kan gestart worden met de bouw van de nieuwe fabriek, klinkt het. PureCycle zal mogelijk ook een beroep kunnen doen op Europese subsidies.

In eerste instantie mikt het bedrijf met zijn Antwerpse activiteit op een recyclagecapaciteit van 59.000 ton, goed voor 65 à 70 banen. Maar in de toekomst kan men nog uitbreiden tot 240.000 ton, als PureCycle het terrein van 14 hectare volledig benut.

Het NextGen District in de haven van Antwerpen geldt als wereldwijde hub voor ondernemingen die de circulaire economie willen bevorderen en zo duurzame oplossingen willen bieden voor de grootste milieu- en klimaatuitdagingen van de toekomst. Het project van PureCycle is één van de grootste investeringen voor het NextGen District. Het bedrijf kreeg de concessie-overeenkomst 'na een competitieve selectieprocedure', zegt Port of Antwerp-Bruges.

Voor de Amerikanen gaat het om de eerste uitbreiding naar Europa. 'We zijn verheugd om onze Ultra-Pure Recycled (UPR)-hars tot bij klanten in Europa te brengen, waar ondernemingen en beleidsmakers een voortrekkersrol opnemen op het gebied van circulaire economie', zegt Wiebe Schipper, vice-president voor de Europese operaties bij PureCycle. 'Door onze aanwezigheid in het NextGen District kunnen we bestaande efficiëntieverbeteringen benutten, samenwerken met andere vernieuwers in de sector en nieuwe partnerschappen aangaan.'

Annick De Ridder, havenschepen van de stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges, reageert enthousiast op de komst van PureCycle. 'Deze nieuwe pionier brengt investeringen, innovatie en tientallen jobs met zich mee, en dat is zeer goed nieuws voor onze haven', luidt het in het persbericht.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon, die eveneens naar Davos afreisde, is blij met de keuze voor Vlaanderen. 'Dit bevestigt dat Vlaanderen tot de wereldleiders behoort in afvalinzameling en -verwerking en versterkt nog steviger onze positie als toonaangevende recyclagehub. De zuiveringstechnologie van PureCycle is een game changer binnen de circulaire economie en zal een grote impact hebben op de verdere verduurzaming van kunststoffen - en bij uitstek van de chemiecluster rond de Port of Antwerp-Bruges'.

PureCycle bouwt reeds PP-recyclagefabrieken in de VS en wil er tegen 2025 ook een in Zuid-Korea.

Polypropyleen (PP) is een van de meest gebruikte kunststoffen ter wereld. Het is sterker dan bijvoorbeeld PET-plastic en terug te vinden in tal van dagelijkse voorwerpen: van textiel, touw, tot speelgoed, auto-onderdelen, halfgeleiders, wegwerpspuiten, boten, enz¿ Omdat de kunststof zo sterk is en veel toepassingen kent, is ze ook moeilijker te recycleren, klinkt het. Via een chemisch proces wordt de stof afgebroken tot zijn moleculaire componenten, die dan weer kunnen hergebruikt worden. Op die manier kan de afvalberg flink verkleind worden, al zijn er ook critici die het chemische proces beschouwen als 'greenwashing'.

